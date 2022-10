V derbiju med Chelseajem in Manchester Unitedom neodločeno

Derbi 13. kola angleškega nogometnega prvenstva sta v Londonu odigrala Chelsea in Manchester United. Tekma ni navdušila, na koncu pa sta si ekipi točke razdelili, izid je bil 1:1. Pred tem je Manchester City zabeležil novo zmago, Liverpool pa si je privoščil nov spodrsljaj, izgubil je v Nottinghamu.

Chelsea in United, ki ni mogel računati na suspendiranega Cristiana Ronalda, sta se razšla z remijem, ki ne ustreza ne enemu ne drugemu. Londončani so brez polnega izkupička ostali že na drugi zaporedni tekmi in zdaj za vodilnim Arsenalom zaostajajo že za šest točk, imajo pa tudi tekmo več. Še točka manj je na računu Uniteda.

V 83. minuti je Scott McTominay nepravilno zaustavil Armanda Brojo. Sodnik je pokazal na belo točko, strel z nje pa je uspešno izvedel Jorginho. Videti je bilo, da bodo točke ostale doma, a gosti so do konca vendarle izenačili. V četrti minuti sodniškega dodatka je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Casemiro, vratar Kepa Arrizabalaga je strel ob vratnici sicer ubranil, a žoga je prečkala črto, tako da so sodniki Brazilčev gol priznali.

Liverpoolov zvezdnik Mohamed Salah ni mogel verjeti, da je še ena priložnost splavala po zlu. FOTO: David Klein(Reuters

Nottingham Forest drugič v 23 letih

Manchester City ni imel večjih težav proti Brightonu. Zmagal je s 3:1, predvsem po zaslugi Erlinga Haalanda, ki je zabil dva gola. Prvega po dolgi podaji vratarja Alissona Beckerja v 22. minuti, nato pa je v 43. izkoristil še najstrožjo kazen in je zdaj že pri 17 prvenstvenih in 22 golih za City v vseh tekmovanjih. Brighton je v 53. minuti znižal, toda zmago domačih je v 75. minuti potrdil Kevin de Bruyne.

City je s tremi goli presegel mejo 600 zadetkov, odkar jih vodi trener Pep Guardiola (239 tekem). Od prihoda Haalanda dosega 3,3 gola na tekmo, če bo ohranil to povprečje, jih bo ob koncu sezone dosegel 125.

Nogometaši Liverpoola pa so si privoščili velik spodrsljaj. Nepričakovano so izgubili proti do tega kola zadnjeuvrščenemu Nottingham Forestu, ki je zabeležil šele drugo zmago v elitni ligi v zadnjih 23 letih in spet vsaj začasno oddal zadnje mesto na prvenstveni razpredelnici Leicestru.