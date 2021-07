V ospredju bodo stabilna Mura in pomlajena liga

V nadaljevanju preberite:

Mura je v očeh večine naših anketirancev prvi favorit za naslov v sezoni 2021/22, v kateri pa bo prvič občutila breme aktualnega prvaka, čigar skalp v očeh tekmecev bo nenadoma štel dvojno. Kdo je spet naredil »harakiri« in kaj prinaša uvedba sistema VAR? Kdo svetuje zgledovanje po sosedih? To bo spet prvenstvo mladih upov, so prepričani naši sogovorniki.