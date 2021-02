Jarošik je začel celjsko zgodbo s porazom

Priložnost za Olimpijo

PrvaLiga Telekom, 21. kolo

Po sobotnem nedoločenem izidu Maribora v Ljudskem vrtu proti Bravo in porazu Kopra v Novi Gorici sta se v današnji uvodni tekmi 21. kola CB24 Tabor in Aluminij razšla z 1:1. V nadaljevanju nedelje pa so Domžale zmagale v Celju z 2:0.Celjani, ki so v četrtek ostali brez tekme proti Aluminiju (to bodo igrali v sredo), so v svojem spomladanskem uvodu pod vodstvom novega trenerjaizgubili proti Domžalam, ki so sredi tedna doma igrale 3:3 z Mariborom. Gosti, pri katerih po velikih napakah na obračunu s vijoličnimi ni bilo v kadru vratarja, med drugimi pa je manjkal tudi kaznovani Andraž Žinič, so tako prišli do sedme zmage in petega mesta, Celjani ostajajo osmi.Domžalčani so tekmo odlično odprli in prišli do vodstva že v drugi minuti. Po dolgi podaji jestreljal v kazenskem prostoru,je žogo odbil, a le do, ki jo je nato iz bližine poslal v mrežo. V 64. minuti pa je Rozmana premagal kar njegov soigralec, ki je preusmeril žogo v lastno mrežo po podajiz leve strani.Vrhunec nedeljskih tekem bo v Stožicah. Olimpiji se ponuja priložnost, da na vrhu lestvice prehiti Maribor, toda naloga bo težka. Tekmec je Mura, ki bo po neprepričljivi prvi tekmi proti Sežančanom še bolj nabrušena in močnejša za tri dni treningov, potem ko se je zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 nekaj pomembnih igralcev, kot je, iz Turčije vrnilo na začetku tedna.V Sežani je bil Aluminij v boljšem položaju in tudi v prvem polčasu boljši. Edini strelec in še drugi nogometaš s prvim golom v 1. SNL ob Goričanuje bil. Gostiteljem je točko priigral Portugalecpo strelu z roba kazenskega prostora.Gorica : Koper 2:1 (Velikonja 15., Begić 49.; Spinelli).Maribor : Bravo 1:1 (Pihler 67.; Brekalo 21.)CB24 Tabor : Aluminij 1:1 (Balde 62.; G. Pečnik 38.)Celje : Domžale 0:2 (Klemenčič 2., Vrbanec (64./avt)Olimpija : Mura (18.30)