V Srbiji besnijo: Kot da smo San Marino!

Srbska mlada nogometna reprezentanca je poskrbela za rezultat, ki ga v nogometu redko vidimo, a to nikakor ni mišljeno pozitivno. Gostovali so pri resda favorizirani Angliji in celo povedli, nato pa so se trije levi razjezili in po srbskih nogometaših je začelo padati z vseh strani.

Tekma se je končala z neverjetnih 9:1 za Anglijo, kar je v Srbiji povzročilo pravi vihar. Odzivi prihajajo z vseh strani, seveda niso pozitivni, oglasil se je tudi bržkone najboljši srbski nogometaš vseh časov Dragan Džajić. »Ne vem, kaj bi sploh rekel, ne vem, če je že kakšna naša reprezentanca kdaj prejela devet zadetkov. To je sramota! Kot da smo postali San Marino,« je bil besen zdaj 77-letni Džajić, tudi predsednik srbske nogometne zveze.

Bolje je šlo slovenski mladi reprezentanci, ki je včeraj s 3:0 slavila na Cipru v kvalifikacijah za euro 2025.