Varanova mama je Alexa Fergusona spoznala že pred desetimi leti

»Delaven, spoštljiv in ambiciozen,« se je v pogovoru za klubsko televizijo Manchester Uniteda opisal francoski branilec Raphaël Varane, ki je po dolgem čakanju na uradno potrditev prestopa iz vrst madridskega Reala prvič spregovoril v svoji novi domovini. Razkril je, da ga je z obiskom njegove mame legendarni sir Alex Ferguson poskušal prepričati že pred desetimi leti, ko je še sedel na klopi »rdečih vragov«, a se je Varane, ki je takrat nosil dres Lensa, odločil prestopiti v Real Madrid.



Danes 28-letnega branilca je Madridčanom toplo priporočil sloviti Zinedine Zidane, ki ga je nato vodil tudi kot trener z Realove klopi. Po letošnjem slovesu Zidana, nasledil ga je še en stari znanec Bernabéua Carlo Ancelotti, se je odločil posloviti tudi njegov dolgoletni varovanec.



»To je dobra odločitev iz različnih vidikov. Zelo sem srečen in navdušen pred začetkom te nove poti,« je v pogovoru za klubsko televizijo dejal Varane, ki mu gre precej dobro z jezika tudi angleščina. »Težko mi je opraviti ta pogovor v angleščini, a moral sem poskusiti! Mislim, da je zelo pomembno, da si blizu navijačem, ker imamo isti cilj. Moramo se boriti skupaj, pomembno pa je, da se dobro počutim ob soigralcih in trenerju. Jezik je ključen za moje zasebno in profesionalno življenje,« je nadaljeval Varane.

Največja motivacija je osvajanje lovorik

»Za mano je zelo lepa avantura pri bivšem klubu, zdaj pa želim uživati v tem novem začetku. Zelo sem vesel, da sem tu,« še pravi Varane, ki je razkril, da ni dosti manjkalo, da bi na Old Traffordu pristal že deset let prej. Kmalu bi postal eden zadnjih nakupov sira Alexa Fergusona, ki je tudi obiskal njegovo mamo, preden je dve leti kasneje sklenil trenersko kariero.



»Govorice so se začele leta 2011, ko je Sir Alex Ferguson obiskal mamino hišo. A vse skupaj se je uresničilo šele pred kratkim, ko sem govoril z bivšim klubom in razmišljal o možnosti igranja v premier league z Manchester Unitedom. Tu bom imel možnost, da se spopadem z novimi izzivi. Zelo si želim igrati v premier league. To bo zame neverjetna priložnost, zato sem se odločil za to spremembo skupaj z družino. To je bil primeren trenutek,« je še povedal Varane in se dotaknil sodelovanja s klubsko legendo Olejem Gunnarjem Solskjærjem.



»Osebno menim, da je bilo zelo pomembno spoznati filozofijo kluba in cilje trenerja. Pripravljen sem na trdo delo in poskušal bom dati vse od sebe, da osvojimo lovorike. To je moja največja motivacija,« je sklenil Varane.

