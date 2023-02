Vesoljec zaigral ob Messiju in Neymarju

Na tekmi med Paris Saint-Germainom in Bayernom je Warren Zaire-Emery postal najmlajši igralec, ki je začel izločilno tekmo lige prvakov. Krilni nogometaš je bil rojen leta 2006 in je bil star samo 16 let in 343 dni, kar je nov rekord.

PSG je sicer v končnici tekme osmine finala zapravil nekaj priložnosti, gol Kyliana Mbappeja je bil razveljavljen zaradi ofsajda, in Bavarci imajo po 1:0 lepo prednost pred domačo tekmo. Zaire-Emery je v tej sezoni zaigral na 15 tekmah in dosegel tri gole, prijel se ga je vzdevek »Vesoljec«. Proti Bayernu je igral do 57. minute, ko ga je zamenjal rahlo poškodovani Mbappe.

Warren Zaire-Emery je dosegel že tri gole za PSG. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Zanimivo, Lionel Messi in Sergio Ramos sta debitirala v ligi prvakov, preden je bil Zaire-Emery rojen 8. marca 2006 v predmestju Pariza. Navijači so bili šokirani nad njegovo mladostjo, eden je na družabnem omrežju napisal: »Imam obleke, starejše od njega«; drugi: »Počutim se starega«; tretji pa: »Moja televizija je letnik 2006 in še dela.«