Veteran Tavares rešil vijolične

Nogometaši Aluminija in Maribora so se v 26. kolu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3 (1:2). Dvoboj vodilne in zadnjeuvrščene ekipe Prve lige Telemach, ki sta v prejšnjem kolu doživeli šokantna poraza (Aluminij je v Stožicah prejel šest zadetkov, Maribor pa je izgubil doma z Bravom), se je končal z delitvijo točk; 15-kratni državni prvaki so zapravili vodstvo z 2:0 in točko rešili v sodnikovem dodatku. Tekma se je za domače, ki jih je po visokem poraz prevzel trener Robert Pevnik, začela na najslabši možen način. Gostje so že v prvem resnem napadu zadeli mrežo. Slabo posredovanje obrambe in vratarja Luke Janžekoviča je izkoristil Marko Alvir in z desetih metrov žogo pospravil v gol. Še slabše je bilo nadaljevanje; Maribor je tudi drugo priložnost pretvoril v zadetek. V 20. minuti je Mirko Mutavčić žogo z desne strani poslal v domači kazenski prostor, Rok Sirk pa je bil ob bližnji vratnici hitrejši od Klemna Bolhe.

Kidričani so zaostanek znižali v 32. minuti. Martin Šroler se je z lepo potezo otresel Mutavčića in zatresel mariborsko mrežo. Isti igralec je znova zablestel v 54. minuti. Hrvaški napadalec je izvedel prosti strel z več kot 30 metrov in z močnim udarcem v levi zgornji kot premagal Ažbeta Juga. Izenačenje je domačim vlilo dodatne moči in v 74. minuti je sledil nov šok za navijače Maribora. Gašper Pečnik je podal natančno žogo v kazenski prostor, Dino Špehar pa jo je lepo preusmeril v mrežo.

Domači so imeli nekaj minut za tem match žogo oziroma kar dve; Chinwendu Johan Nkama je najprej zadel prečnik, odbite žoge pa Špehar z glavo ni uspel spraviti v gol. Maribor je v zaključku tekme krenil na vse ali nič, točko pa mu je v 91. minuti prinesel 37-letni Marcos Tavares, ki je s roba kazenskega prostora matiral domačega čuvaja mreže Janžekoviča. Slednji je v izdihljajih tekme preprečil še en zasuk - ubranil je 100-odstotno priložnost Malika Selloukija - in poskrbel za pravično delitev izkupička.

Izidi 26. kola:

včeraj: Bravo - CB24 Tabor Sežana 0:1 (Dino Stančič 24.)

Celje - Domžale 2:1 (Mićo Kuzmanović 27., Ivan Majevski 86.; Emir Saitoski 88.).

Kalcer Radomlje - Koper 0:1 (Marko Đira 44.)

danes: Aluminij - Maribor 3:3 (Martin Šroler 32., 54., Dino Špehar 74.; Marko Alvir 5., Rok Sirk 20., Marcos Tavares 91.).

Mura - Olimpija (17.30)