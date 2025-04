Vinčić glavni sodnik derbija v Londonu

Sojenje prve polfinalne tekme lige prvakov med londonskim Arsenalom in Paris Saint-Germainom je sodniški odbor Uefe zaupal slovenskemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiću. Vinčićeva asistenta bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Matej Jug, v sobi za VAR Alen Borošak, ki mu bo kot pomočnik pomagal Nizozemec Dennis Higler.

Petinštiridesetletni Mariborčan je v trenutni sezoni lige prvakov že sodil na tekmi med jutrišnjima nasprotnikoma. Na dvoboju drugega kola skupinskega dela tekmovanja med topničarji in PSG-jem je podelil dva rumena kartona, in sicer branilcu Londončanov Ricardu Calafioriju in vezistu Parižanov Fabianu Ruizu. Na oktobrskem srečanju je z 2:0 slavil Arsenal, zadela sta Kai Havertz in Bukayo Saka. Vinčić bo prvič sodil na tekmi polfinala lige prvakov, lani je delil pravico na finalu med madridskim Realom in dortmundsko Borussio.