Vombergar slavil v objemu babic, Horvat bližje golu kot Šeško

V nadaljevanju preberite:

Čeprav navijači San Lorenza pred to sezono niso gojili velikih pričakovanj, zelo skeptično pa so pospremili tudi prihod novega napadalca Andresa Vombergarja, jih je robustni strelec slovenskih korenin že večkrat navdušil. Nazadnje ta konec tedna, ko je s parom zadetkomv pomagal svoji ekipi do ključne zmage nad Aldosivijem, s katero so modro-rdeči potrdili preboj v drugorazredno južnoameriško pokalno tekmovanje. Vombergar je zmago slavil v objemu babic, ki sta mu očitno prinesli srečo. Tomi Horvat blizu odmevnemu zadetku v dresu Sturma, ki je zapustil zelo dober vtis na gostovanju v Salzburgu, kjer je Benjamin Šeško vstopil šele v drugem polčasu.