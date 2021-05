Z Laro Gut našel žensko, s katero si želi živeti do konca svojih dni

Valon Behrami in Lara Gut-Behrami sta srečna, ker imata drug drugega. FOTO: Instagram



V Italiji ju pustijo pri miru, v Švici pa ...

Švicarska športna zvezdnika, alpska smučarkain nogometaš, sta na začetku skupne poti veliko objavljala svoje zasebne fotografije na družbenih omrežjih. Toda kmalu po odmevni poroki leta 2018 sta se glede tega umaknila iz javnega življenja.»Sklenila sva, da bova živela normalno življenje in da nikogar ne bova obveščala o tem, kaj počneva v prostem času. Na vsezadnje se ukvarjava s športom in ne s šovbiznisom. Morda bo zdaj prišla Lara in rekla, naj se s kolesi odpeljeva na morje. To so stvari, ki jih prej nisem nikoli počel,« je razkril nogometaš Genoe in pribil, da je z Gutovo našel žensko, s katero si želi živeti do konca svojih dni.Ali bo z vodstvom omenjenega italijanskega kluba podaljšal pogodbo ali končal športno pot, še ne ve. »O tem bom še temeljito razmislil,« je dejal 36-letnik iz Mitrovice na Kosovu, od koder se je pri petih letih s svojimi starši preselil v Stabio na skrajni jug Švice. Toda na nek način se bolje počuti v Italiji.»Čeprav tu izjemno strastno spremljajo nogomet, te pustijo pri miru. Ko te prepoznajo, ti pomahajo, in to je tudi vse. V Ticinu pa so na enem od spletnih portalov – čeprav naju ne poznajo – zapisali, da sva najbolj nesimpatični švicarski par. Le zato, ker jim nisva želela dati intervjuja,« je še povedal Behrami.