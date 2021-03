Z zmago na Malti so se pripravili na Slovenijo

Čerčesov: Veliko reprezentanc bo imelo težave z Malto

Mario Fernandes je na Malti dobil ureznino in modrice na kolenu, a v ruskem taboru verjamejo, da bo nared za Slovenijo. FOTO: Matthew Mirabelli/AFP

Težave z organizacijo igre

Seznam ruskih reprezentantov:

Tako kot slovenski nogometaši so tudi ruski reprezentanti zmagovito opravili uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022, potem ko so v sredo na Malti pričakovano zmagali s 3:1. Kot pravijo v ruskem strokovnem štabu, je bila to priprava na Slovenijo, s katero se bodo njihovi aduti pomerili v soboto ob 15. uri v Sočiju.Rusi so proti Malti nastopili v postavitvi 4-2-3-1 in v postavv vratih,inv obrambi, v zvezni vrsti so igraliin, napadalnejše naloge pa so opravljaliin. V drugem polčasu so zaigrali še, soigralecpri AtalantiinSlednji se je tudi vpisal med strelce, ko je v 90. minuti po Mirančukovi podaji postavil končni izid. Že v prvem polčasu so Rusi dvakrat zadeli prek Dzjube in Fernandesa. Slednjemu je podal Dzjuba, ki je sicer s 27 zadetki na drugem mestu v zgodovini ruske vrste, pred njim je le šes 30.Če so Rusi, ki jih vodi nekdanji ruski reprezentančni vratar, v prvem polčasu pokazali želeno predstavo, so spremljevalci ruske izbrane vrste precej kritični do predstave v drugem polčasu, ko si favorizirana četrtfinalistka zadnjega SP ni ustvarjala priložnosti. Je pa vseeno prekinila niz šestih porazov.»Veliko reprezentanc bo imelo težave z Malto,« je po tekmi, kot ga je navedel Sport Ekspress, napovedal Čerčesov. »Osvojili smo tri točke, ki smo jih načrtovali. Prvi polčas mi je bil bolj všeč in to ne zaradi dveh zadetkov, ampak zato, ker smo bili bolj organizirani. Drugi polčas smo začeli napačno, zato smo prejeli gol. Nato smo prevzeli nadzor nad igro, dosegli tretji gol in prišli do zmage,« je dodal Čerčesov in priznal, da so bile v igri pomanjkljivosti.»Dolgo nismo igrali skupaj. In Golovin, Mirančuk,inniti niso bili v reprezentančnem taboru, niso bili na taktičnem treningu. Zato smo imeli težave z organizacijo igre,« je še povedal Čerčesov. Na vprašanje, zakaj proti Malti ni zaigral z dvema napadalcema, je odvrnil, da je bil obračun z Maltežani hočeš-nočeš priprava na Slovenijo.Izbranci slovenskega selektorjatako precej dobro vedo, kaj jih čaka na stadionu Fišt. Ta ima na voljo skoraj 44.000 sedišč, z uveljavljenimi protikoronskimi ukrepi v krasnodarski regiji pa bo proti Sloveniji tudi delno – tretjinsko – zaseden s približno 13.000 gledalci.Z Rusijo, 39. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ima Slovenija (62.) na petih medsebojnih tekmah po dve zmagi in poraza ter remi.Anton Šunin (Dinamo Moskva), Andrej Lunjov (Zenit St. Peterburg), Jurij Djupin (Rubin Kazan).Jurij Žirkov (Zenit St. Peterburg), Fjodor Kudrjašov (Antalyaspor), Igor Smolnikov (Krasnodar), Georgi Džikija (Spartak Moskva), Mario Fernandes (CSKA Moskva), Andrej Semjonov (Ahmat Grozni), Roman Neustädter (Dinamo Moskva), Ilja Kutepov (Spartak Moskva), Vjačeslav Karavajev (Zenit St. Peterburg), Ilja Samošnikov (Rubin Kazan), Aleksandr Žirov (Sandhausen).Aleksandr Golovin (Monaco), Aleksej Jonov (Krasnodar), Daler Kuzjajev (Zenit St. Peterburg), Aleksej Mirančuk (Atalanta), Magomed Ozdojev (Zenit St. Peterburg), Ilzat Ahmetov (CSKA Moskva), Andrej Mostovoj (Zenit St. Peterburg), Danil Fomin (Dinamo Moskva), Rifat Žemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Reziuan Mirzov (Himki), Maksim Muhin (Lokomotiv Moskva).Artjom Dzjuba (Zenit St. Peterburg), Anton Zabolotni (Soči), Aleksandr Soboljev (Spartak Moskva).