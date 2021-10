Za 175 milijonov evrov bo hvalil Katar

Katar ne varčuje, zato je med znamenite obraze, ki bodo v naslednjih letih poskušali polepšati podobo državice z Arabskega polotoka, ki si je prislužila kar nekaj črnih madežev zaradi kršenja človekovih pravic, ravnanja do žensk in homoseksualcev, povabila tudi Davida Beckhama.

Upokojeni angleški nogometni zvezdnik in zdaj uspešen poslovnež bo postal obraz Katarja in bo skrbel za prijaznejši sloves države prirediteljice svetovnega prvenstva v nogometu prihodnje leto. Toda 46-letni Anglež, ki je tudi lastnik Interja iz Miamija, člana Major League Soccer, ne bo poceni. Katarci mu bodo za desetletno pogodbo plačali kar 175 milijonov evrov. Ob Beckhamu so v Katarju angažirali še vrsto drugih nogometni asov, ki bodo v naslednijih mesecih oglaševali svetovno prvenstvo: Katalonca Xavija Hernandeza, Kamerunca Samuela Eto'oja, Brazilca Cafuja, Nizozemca Ronalda de Boera in Avstralca Tima Cahila.

Vplivni Beckham je svoje poslanstvo začel tudi v obratni smeri: od prirediteljev je zaprosil za zagotovila, da bodo na štadionih lahko izobešali tudi transparente »ponosa«.