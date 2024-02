Favorita za finale Južna Koreja in Slonokoščena obala

Ta teden bodo razglasili najboljše na azijskem in afriškem nogometnem prvenstvu. Prvi bodo odprli polfinalni ples v Katarju – danes (16) se bosta pomerili Jordanija in Južna Koreja, jutri (16) še Iran in Katar, ki se je v četrtfinalu skozi šivankino uho rešil v dvoboju s Katančevim Uzbekistanom.

Afriški šampionat domuje v Slonokoščeni obali, obe polfinali tekmi bosta jutri: Nigerija – Južna Afrika (18) in Slonokoščena obala – DR Kongo (21). Azijci, pri katerih izstopa zvezdnik Tottenhama Son Heung-min, si bodo razdelili 14,8 milijona dolarjev (prvak bo vzel 5 milijonov), Afričani 36,5 milijona dolarjev (prvaku bo šlo 7 milijonov).

Takole so navijači v Abidjanu proslavili uvrstitev Slonokoščene obale v polfinale afriškega prvenstva. FOTO: Sia Kambou/AFP

Bomo videli, kdo bo preživel zadnje sito do vrhunca obeh turnirjev, favorita za lovoriki sta Južna Koreja – na trgu velja 200 milijonov € - in Slonokoščena obala. Finale azijskega prvenstva bo v soboto na mundialskem štadionu Lusail, zadnje dejanje afriškega spektakla bo v nedeljo v Abidjanu.