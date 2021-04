Za preživetje na Anfieldu je treba imeti odličnega vratarja

Jürgen Klopp (levo) je še drugič v treh letih prejel zaušnico od Zinedina Zidana. FOTO: Paul Ellis/AFP



Jürgen Klopp: Žalostni smo

Uvrstitev v deveti polfinale lige prvakov v zadnjih enajstih letih zgovorno pove, da je najmočneje klubsko tekmovanje v nogometu fronta, na kateri se najbolje počuti Real Madrid.Madridčani so preživeli Anfield (0:0) in brez prask s 3:1 izločili velike tekmece zadnjih let, ki so se v prvih petnajstih minutah povratne tekme kot rakete izstrelile proti Realovim vratom.»To smo vedeli,« ni bil prav nič presenečen, ki iz tekme v tekmo potrjuje, da se je izoblikoval v trenerja z vrhunsko taktično pripravo. Ki iz ne prav zvezdniške zasedbe in še zdaleč ne najboljših posameznikov vleče maksimum. Na Anfieldu je imel še enega pomembnega moža za velika dejanja,Če želiš preživeti Anfield, potem moraš imeti izjemno razpoloženega vratarja, je že znana krilatica in Real je imel v mirnem Belgijcu moža, ki ga je v najbolj kritičnem obdobju igre obdržal med živimi. Courtois je eden od Realovih mož, ki resnično sodi v kategorijo najboljših.»Nič še nismo naredili, a je res, da smo enotni kot moštvo in vedno hočemo še več. Prav veliko se ne bomo spočili, ker nas pred dvobojem s Chelseajem čaka še nekaj tekem,« je bil odkrit Zidane, ki ga v španskem prvenstvu čakajo zahtevne tekme in boj za obrambo naslova.Real bo proti Chelseaju v prvi tekmi, 27. t. m. ali 28., gostitelj.V Liverpoolovem taboru niso skrivali razočaranja, med njimi najbolj trener»Odlično smo začeli, a nismo vedeli, kako realizirati priložnosti. Vsaka minuta, ko je šla, nam je bilo težje. Morali bi zmagati. Tako je to,« je povedal Nemec in se že preusmeril v domače prvenstvo.»Zdaj ne igramo več ob sredah in se bomo povsem osredotočili na premier league. Žalostni smo, ker ljubimo lovoriko lige prvakov. Zato bomo storili vse, da se bomo uvrstili v LP tudi prihodnjo sezono,« je postavil piko na i Klopp, ki je kljub razočaranju moštvo popeljal dlje kot v minuli sezoni, ko je Liverpool padel že na prvi oviri izločilnih dvobojev proti drugemu madridskemu klubu, Atleticu.