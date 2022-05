Finale lige prvakov: V Parizu vse več navijačev, Dover kot mravljišče

12.00 Zmeda v pristanišču

Več kot 70.000 privržencev Liverpoola naj bi do današnjega popoldneva pripotovalo v Madrid zgolj z Otoka. Zato niti ni presenetljiva gneča zadnjih dni na vseh večjih letališčih v Veliki Britaniji, zlasti na londonskih Gatwicku in Stanstedu ter v Manchestru, Bristolu in Liverpoolu. Prav posebej pa so tokrat opazne dolge kače čakajočih avtomobilov za trajekte proti Franciji, ki številne slovenske turiste spominjajo na znane prizore čakanja prevoza sredi poletne sezone za otoke v Kvarnerju in Dalmaciji. Pristanišče v Doverju je bilo kot mravljišče, eden številnih navijačev Liam Devlin pa je čakanje na svojem twitterju označil kot popolno zmedo.

11.30 Francoski sodnik Realu že prinesel srečo

Četudi v drevišnjem finalnem spektaklu ne bo francoskega kluba, bo delež Francije v tem večeru zelo viden. Pa ne le zavoljo pariškega prizorišča ali navzočnosti prvega madridskega strelca Karima Benzemaja. Tekmo bo sodil 40-letni Francoz Clement Turpin, ob njem bodo rojaki v vlogah drugih sodnikov kot tudi osrednji kontrolor v sobi za VAR. Glavni delilec pravice je bil sicer v tej sezoni med akterji na šestih tekmah lige prvakov, dvakrat v izločilnem delu. Najprej v Münchnu, ko je Bayern visoko odpravil goste iz Salzburga (7:1), nato pa je prinesel srečo tudi današnjim finalistom iz Madrida v Londonu, ko so ti ugnali domači Chelsea (3:1).

Clement Turpin je nazadnje v ligi prvakov sodil tekmo Chelseaja in današnjega finalista Reala. FOTO: Tony Obrien/Reuters

11.00 V Afriki zaradi Pariza za 24 ur preložili svoj finale

Tudi v Afriki je ob tem koncu tedna opazen močan nogometni utrip, saj je tudi tam napočil čas finalnega dvoboja lige prvakov. Le da gre v tem primeru za afriški nogometni prostor in tako veliki dvoboj Al Ahlyja (Egit) in Wydada (Maroko). Tekma bi morala biti jutri zvečer, toda ker bo Patrice Motsepe, predsednik Afriške nogometne zveze, med navzočimi na današnjem pariškem spektaklu in ker ob tem ni zanesljivo, da bi se do jutrišnjega popoldneva vrnil v Casablanco na finale pod streho svoje zveze, so to tekmo prestavili za 24 ur. Moštvi iz Egipta in Maroka se bosta za naslov celinskega prvaka pomerili v ponedeljek ob 21. uri.

10.30: Čeferin: Vsi želijo biti del edinstvenega spektakla

Pred finalom lige prvakov smo govorili tudi z Aleksandrom Čeferinom. Predsednik Uefe nam je zatrdil, da pričakuje poseben vrhunec sezone. »Pariz je bil nazadnje gostitelj finala lige prvakov leta 2006. Letos je dodatno simbolično, saj Francija predseduje Evropski uniji. Pariz je fantastično mesto z izjemno infrastrukturo. Pravzaprav je edini nerešljiv izziv izredno zanimanje za vstopnice, ki presega zmogljivosti legendarnega Stade de France,« nam je Aleksander Čeferin opisal razmere v francoski metropoli in dodal: »Vsi želijo biti del edinstvenega spektakla in največjega športnega dogodka na svetu.« Več v članku.

10.00: Za varnost v Parizu skrbi 6800 policistov in vojakov

Težko je oceniti, koliko navijačev Liverpoola in Reala bo prispelo v Pariz. Glavno francosko mesto je Liverpoolu in Madridu dovolj blizu, da lahko eni in drugi prispejo na dan tekme in po njej tudi odidejo domov, ne da bi sploh iskali prenočitev. Kot je že običajno za noč po finalu, so cene še bolj zasoljene kot sicer, a tudi sicer je v Parizu težko najti poceni prenočitev. Za varnost navijačev in drugih gostov v Parizu skrbi 6800 policistov in vojakov, je v reportaži iz Pariza zapisal Delov novinar Aljaž Vrabec.

9.30: Prosinečki: V prednosti Liverpool, Real pa je vajen zmagovati

Velika anketa v Delu je prinesla zanimive odgovore, kaj pričakujejo znana imena od letošnjega finala lige prvakov. Nekdanji as Robert Prosinečki, danes trener Olimpije, je bil zgovoren: »Sem Realovec in si želim njegovo zmago. Po tem, kako se je razpletala sezona v ligi prvakov, je Liverpool morda v rahli prednosti, ampak Real je vajen zmagovati. Si lahko favorit proti moštvu, ki je izločilo PSG, Chelsea, Manchester City? Proti Realu nihče ni favorit. Posamezniki? Karim Benzema je bil na vsaki tekmi jeziček na tehtnici in brez konkurence, seveda ob mojem Luki Modriću. Liverpool ima strahovito kakovostno napadalno zasedbo, Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota ali Luiz Diaz imajo neverjetno veliko kakovost.«

Aleksander Čeferin pričakuje poseben spektakel. FOTO: Franck Fife/AFP

9.00: Klopp: Razumem maščevanje, toda vanj ne verjamem

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je finale napovedal v zanimivem kontekstu. »Ne verjamem v maščevanje. Ga sicer razumem, a preprosto mislim, da to ni ravno fantastična ideja,« je napovedal Klopp, ki se je po boleči izkušnji v Kijevu 2018 – ko je Liverpool izgubil z Realom – nato že eno leto kasneje dokončno otresel oznake večnega poraženca, in sicer ravno v Madridu, kjer je z Liverpoolčani premagal Tottenham in stopil na najvišjo stopničko. »To je finale lige prvakov, zato je moč opaziti, da bolečina ni več tako prisotna. Nikoli ne veš, kolikokrat boš igral v finalu, zato moraš zgrabiti vsako priložnost,« je dodal Klopp.

Nogometaši madridskega Reala in Liverpoola se bodo danes merili v finalu lige prvakov 2021/22. Odločilni dvoboj elitnega tekmovanja se bo na pariškem stadionu Stade de France začel ob 21. uri. V jubilejnem 30. finalu, odkar se tekmovanje imenuje liga prvakov, bo Real Madrid lovil rekordno 14., Liverpool pa svojo sedmo zvezdico. Kluba se tretjič merita v finalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, pred tem sta se srečala leta 1981, na Parku princev v Parizu so zmagali rdeči, in 2018, ko so bili v Kijevu boljši Madridčani. Dogajanje v Parizu bomo podrobno spremljali.