Zadnja reprezentanca za Katar 2022 bo znana 14. junija

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je potrdila termina kvalifikacij za zadnji dve mesti, ki vodita na svetovno prvenstvo v Katarju. Odločitev bo padla 13. in 14. junija v Katarju na štadionu Ahmad Bin Ali v Dohi.

Avstralija se bo 7. junija v Dohi najprej pomerila z reprezentanco ZAE, zmagovalec tega dvoboja pa se bo 13. junija nato pomeril s Perujem za vstopnico za mundial. Zmagovalec te tekme se bo na SP pridružil ekipam skupine D, v kateri so branilci naslova Francozi, Danci in Tunizijci.

Nato pa se bosta 14. junija prav tako v Dohi za zadnje mesto na letošnjem nogometnem dogodku leta pomerila še Kostarika in Nova Zelandija. Zmagovalec te tekme bo na mundialu igral v skupini E skupaj s Španci, Nemci in Japonci. Mundial v Katarju bo od 21. novembra do 18. decembra.