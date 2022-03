Zagrebčani ustvarili 63 milijonov evrov prihodkov

Dinamo Zagreb je objavil finančno poročilo za leto 2021, iz katerega je vsaj delno razvidno, zakaj je nogometni klub z Maksimira v zadnjem obdobju tako prevladujoč med vsemi klubi na območju nekdanje Jugoslavije. Po uradnih podatkih, ki so jih objavili Zagrebčani, je Dinamo lani ustvaril dobrih 63 milijonov evrov prihodkov in 63 milijonov odhodkov ter pri tem naredil 850 tisoč evrov presežka.

Približno 38 milijonov evrov je iztržil s prodajo igralcev v prestopnem roku, druga največja postavka v izkazu poslovnega izida pa so nagrade Uefe za nastope v evropskih pokalih, in sicer v višini 19 milijonov evrov. Največji delež med odhodki predstavlja strošek dela – Dinamo je lani za plače nogometašev in osebja odštel približno 40 milijonov evrov, 4,5 milijona več kot v letu 2020.