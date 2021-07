Zdaj gre zares: Johnson in Čeferin v Londonu zagotovila spektakel leta

V nadaljevanju preberite:

Preverite, kakšno vzdušje čaka nogometaše na prvi polfinalni tekmi eura 2020 med Italijo in Španijo. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je lani med prvimi odzval na pandemijo covida-19, celo glavni komisar košarkarske lige NBA Adam Silver je razkril, da si niti Američani tedaj niso upali povleči prve poteze in so raje čakali, kako uspešna bo Uefa z ligo prvakov in evropskim prvenstvom. Uefin protokol za vrnitev nogometa (Return to play protocol) je postal porok za varno in učinkovito vrnitev spektakla na štadione, ta strategija pa deluje v sožitju s slogom delovanja britanskega premiera Borisa Johnsona, ki resda veliko govori, a tudi naredi več kot predhodniki, so nam zatrdili Britanci. Preverite tudi, s kom bosta krenila po finale selektorja Roberto Mancini in Luis Enrique.