Zdravniki brez odgovora o Joju, ki trdo trenira

Ugibanj, zakaj je poniknil Josip Iličić, ni več. Deloma, toda dovolj, da so mnogi zastrigli z ušesi in se ustrašili, jih je razkril trener Atalante Gian Piero Gasperini. »Morda je najbolje, da ga pustite pri miru,« je po gostovanju v Rimu pri Laziu in drugem zaporednem izidu brez golov povedal mister. Gasperini je res zelo očetovsko govoril o razmerju z Iličićem in kako ga doživlja. Filozofsko se je lotil neprijetne teme. »Vstopiti v človeške glave je kot vstopiti v džunglo. Še nikoli ni bil tako zavzet kot letos. Toda tudi zdravniki nimajo odgovora,« je o svojemu varovancu povedal 63-letni trener. Iličić je nogometni boem, ki ga Atalanta trpi. Pogodbo z letno plačo 3,3 milijona evra ima do junija 2023. Z veliki črkami piše zgodovino v serie A, v kateri je edini tujec, ki je dosegel gol v vsaki sezoni od svoje prve na Apeninih: od leta 2010 v dresih Palerma, Fiorentine in Atalante jih je zabil že 96.