Če bi prevladovala le Olimpija in Maribor, bi bilo dolgočasno

V nadaljevanju preberite:

Pod taktirko 57-letnega Mariborčana Marka Simeunovića, nekdanjega reprezentanta »zlatega« rodu in tudi vratarja Maribora ter Olimpije, televizijski športni program narekuje nogometno krajino in tudi v drugih panogah ter je v vlogi glavnega skrbnika ter nadzornika slovenskega športa. Prva Liga Telemach je paradni konj televizijskega programa, toda v celotni podobi 1. SNL ima še več pomembnejših podrobnosti, ki vplivajo na razvoj in podobo slovenskega prvoligaškega nogometa. Ima to močan vpliv, da lahko posameznika medijsko »umori«.