Zinedine Zidane bo počakal, da bo prišel na vrsto

»Nogomet zanj ni več vprašanje denarja, temveč srca,« je o razumevanju trenutnega stanja nogometnega duha in naslednjem koraku Zinedina Zidana zapisal francoski športni dnevnik L'Equipe.



Najslavnejši Francoz alžirskega rodu naj bi imel le še eno željo in zanjo je pripravljen čakati: postati selektor Francije. Ker si je Didider Deschamps že zagotovil vodenje trikolorov na svetovnem prvenstvu v Katarju prihodnje leto, si bo Zidane vzel čas in posvetil družini. S soprogo in mladostno ljubeznijo Veronico imata štiri sinove, Enza, Luco, Thea in Eliasa. Vsi so nogometaši. Za vse je nekoč rekel, da bodo imeli drugačno življenje in da se boji, da bi postali »mali idioti«.



Sicer so v Zidanovem srcu le štiri nogometne družine: Bordeaux, Juventus, Real in Francija.



»Ko je bil Realov trener, je bil z dušo in srcem predan klubu. Vstajal je ob 6. uri zjutraj, v Valdebebas prihajal ob 7.30, odhajal pa ob 19. uri. Vzel si bo čas in ničesar ne bo vsiljeval,« je za L'Equipe razkril Zizoujeve načrte eden od časnikovih virov.

