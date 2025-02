Znano, kdo bo mlado nogometno reprezentanco vodil na evropskem prvenstvu

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na današnji seji uradno potrdil Andreja Razdrha kot novega selektorja slovenske reprezentance do 21 let. Njegovo imenovanje ni presenečenje, saj je že v preteklem kvalifikacijskem ciklu opravljal vlogo pomočnika selektorja, zdaj pa bo ekipo vodil tudi na evropskem prvenstvu na Slovaškem, ki bo na sporedu junija.

Razdrh na mesto selektorja prihaja za Milenkom Aćimovićem, ki je prevzel funkcijo direktorja reprezentanc in bo v tej vlogi prisoten tudi na prvenstvu. NZS je ob imenovanju Razdrha poudarila njegovo dolgoletno delo v slovenskem nogometu: »Gre za uveljavljenega nogometnega trenerja, ki je v preteklosti vodil tako mladinske kot tudi članske ekipe slovenskih prvoligaških klubov,« so zapisali pri NZS.

Aćimović, ki bo v prihodnje bedel nad vsemi reprezentančnimi selekcijami, je izpostavil kontinuiteto pri delu mlade reprezentance: »Andrej Razdrh je priznan nogometni trener, s katerim že dolgo sodelujem in mu zaupam. Ekipo, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo, dobro pozna, saj je bil del strokovnega vodstva tudi v kvalifikacijah. Veseli me, da njegovo imenovanje za selektorja mlade reprezentance zagotavlja nadaljevanje uspešnega delovnega procesa in pozitivne miselnosti, ki se je vzpostavila v ekipi.«

Imenovanje Andreja Razdrha ni presenečenje, saj je že v preteklem kvalifikacijskem ciklu opravljal vlogo pomočnika selektorja. Bil je tudi glavni trener v prvi slovenski nogometni ligi. FOTO: Roman Šipić/Delo

Prav tako verjame, da bo Razdrh kos izzivom, ki jih prinaša evropsko prvenstvo: »Prepričan sem, da bo Razdrh s pomočjo strokovnega vodstva reprezentance kos izzivom, ki jih prinaša evropsko prvenstvo.«

Mandat do konca leta 2026, potrjen tudi selektor reprezentance U15

Razdrh bo slovensko reprezentanco do 21 let vodil do 30. novembra 2026, kar pomeni, da bo imel priložnost nadaljevati delo tudi v prihodnjem kvalifikacijskem ciklu.

NZS je pri tem potrdila tudi imenovanje Mateja Drobniča za selektorja slovenske reprezentance do 15 let. Drobnič je že deloval v strokovnem štabu reprezentance U21, zdaj pa bo odgovoren za razvoj najmlajše izbrane vrste.