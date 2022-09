Zvezdnika PSG in Reala kritična do svojih klubov

Eden Hazard, čigar Belgija je doma z goloma Kevina De Bruyna in Michyja Batshuayija premagala Wales z 2:1 in ostala v igri za osvojitev prvega mesta v skupini, je odigral 65 minut dvoboja v Bruslju, kjer je nato zelo iskreno spregovoril o trenutnem stanju pri madridskem Realu, kjer je na začetku sezone po dolgem času pokazal nekaj vzpodbudnih predstav.

»Stanje je delikatno, saj želim odigrati več minut. To so naporni trenutki, saj želim igrati, a ne igram. Dobro se počutim pri Realu, le manj igram. Ko pa igram, igram dobro. Vem, kaj lahko storim, ko igram,« ostaja samozavesten nekdanji član Lilla in Chelseaja, ki ga je selektor Roberto Martinez s kapetanskim trakom na roki uvrstil v začetno enajsterico.

Hazard si je zaželel, da bi Belgijci tudi na obračunu zadnjega kola skupine A4 v Amsterdamu prikazali dober obraz, čeprav po porazu z velikimi rivali na prvem medsebojnem obračunu letošnje lige narodov v Bruslju (1:4) potrebujejo velik podvig za osvojitev prvega mesta, ki zagotavlja uvrstitev na zaključni turnir.

Zanimive izjave o (ne)zadovoljstvu s stanjem v klubu prihajajo tudi iz Pariza, kjer so se branilci naslova Francozi z zmago nad Avstrijo (2:0) vsaj do zadnjega kola izognili neslavni selitvi v nižji rang tekmovanja. Zadela sta Kylian Mbappe v 56. in Olivier Giroud v 65. minuti, pred sklepnim obračunom v Københavnu z Dansko, ki je v četrtek zvečer s porazom v Zagrebu predala vodilni položaj Hrvaški (1:2), pa je Mbappe ravno tako kritično spregovoril o svojih delodajalcih.

Mbappe zadovoljen z novim dogovorom

»Več svobode imam v reprezentanci kot pri PSG, kjer od mene zahtevajo druge stvari. Tu sem bolj svoboden, saj selektor ve, da imamo v Giroudu 'devetko', ki nase potegne branilce, jaz pa lahko prodrem v prostor. V Parizu je drugače, tega ni. Tam moram igrati 'pivota' in je drugače,« je bil po že 28. golu v dresu z državnim grbom brez dlake na jeziku Mbappe.

V zadnjih dneh je časopisne stolpce v domovini in svetu polnil predvsem njegov vnovičen protest proti udeleževanju oz. fotografiranju na promocijskih dogodkih reprezentance, vodstvo zveze je po hitro sklicanem sestanku z najvplivnejšimi reprezentanti, ki so soigralca podprli, napovedalo spremembe.

»Zadovoljen sem, a nisem jih predlagal le jaz, to je bila želja celotne ekipe. Vseeno mi je, če sem v središču pozornosti, če to prinese nekaj dobrega tudi soigralcem. Kritike ne bodo spremenile mojega načina igre in življenja. Menim, da so zdaj vsi zadovoljni,« se je odmevne zgodbe zadnjih dni še dotaknil Mbappe.