Delujemo kot eno, na koncu vedno zmaga ekipa

Eden od vrhuncev slovenske olimpijske odprave bo večerni polfinale rokometnega turnirja. Slovenska izbrana vrsta se bo ob 21.30 pomerila z Dansko na eni najbolj pomembnih tekem v zgodovini tega športa na sončni strani Alp. Uroš Zorman vse od začetka selektorske funkcije gradi predvsem na ekipnem duhu in pravih življenjskih vrednotah.

Potem ko so Slovenci prvi del tekmovanja sklenili na drugem mestu v skupini A za Nemčijo ter pred Španijo in Švedsko, so v četrtfinalu po selitvi v Lille na nogometni stadion Pierre Mauroy ugnali Norveško s 33:28 in prvič v zgodovini napredovali v polfinale OI.

Doslej so najdlje prišli do četrtfinala leta 2000 v Sydneyju in pred osmimi leti v Riu de Janeiru. V Braziliji je bila na poti do morebitnega polfinala usodna prav Danska.

Na igrišču je bil takrat tudi Uroš Zorman, zdajšnji selektor, ki je vodenje reprezentance prevzel pred dobrima dvema letoma. Od takrat je varovancem skušal vcepiti predvsem ekipni duh in povezanost. Nekaj, kar na tem turnirju Slovenci stopnjujejo iz dvoboja v dvoboj.

»V večini smo skupaj od prvega dne, odkar sem prevzel vodenje reprezentance in vedno sem poudarjal pomen ekipe. V tem pogledu smo na dolgi rok napredovali. Zmeraj na koncu zmaga ekipa,« je v pogovoru za STA poudaril 44-letni Ljubljančan.

»Kljub temu, da kdaj tudi ekipa izvrže izstopajoče posameznike, kar je povsem normalno, vseeno delujemo kot eno. To je ena velika družina in če ne bo v tej družini vse, kot mora biti, lahko imaš najboljše igralce na svetu, pa ti ne bodo pomagali veliko. Mogoče za tekmo, dve, na dolgi rok pa zagotovo ne,« je še o povezanosti tako igralskega kot strokovnega štaba razlagal Zorman.

Po njegovem mnenju so bolj kot sami uspehi pomembne vrednote, ki te krasijo skozi kariero. In tudi to je želel vcepiti v reprezentanco, ki se zdi, da je pripravljena drug za drugega žrtvovati vse.

»V prvi vrsti moraš biti človek. Lahko si najboljši športnik na svetu, a če si slab človek, kaj ti ostane po koncu kariere? Nič ti ne pomaga šest olimpijskih kolajn, če se po koncu kariere z nikomer ne moreš usesti na kavi in normalno pogovoriti. To je moje in tudi naše vodilo skozi življenje,« je še filozofsko pristavil slovenski selektor.

Je pa hitro poudaril tudi športni vidik vodenja izbrane vrste: »Seveda pa moramo tudi malce posodobiti rokomet, igrati hitro in tudi to bi rekel, da nam na trenutke uspeva.«

Prvi strelec Slovenije in drugi najboljši na olimpijskem turnirju Aleks Vlah bo pripravljen za dvoboj z Dansko. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

Izhajali bomo iz obrambe

Ekipa je imela po uvrstitvi v polfinale olimpijskega turnirja vroče glave, pravi, kar je povsem običajno za tovrstno tekmovanje. Obenem je prevladovala tudi izpraznjenost, kar je še ena logična posledica zavedanja, da igraš v polfinalu, dodaja Zorman.

Sporočila podpore so deževala z vseh strani in šele po tem se v reprezentanci zavedajo, da se dogaja nekaj velikega. Še večji trenutek bo dvoboj proti najboljši zasedbi skupine B Danski v polfinalu, ki se bo v Lillu začel ob 21.30.

»Gre za najboljšo ekipo na tem turnirju in v zadnjem obdobju. Igrajo res fenomenalen rokomet, hiter, eksploziven in moderen. Kot vselej bomo skušali sestaviti taktiko in se osredotočiti na obrambo. Iz te izhaja tudi igra v napadu, v katerem si ne smemo privoščiti lahkih napak in posledičnih protinapadov,« pravi Zorman in dodaja, da bi ob sestavljenih koščkih v mozaik lahko imeli možnosti za uvrstitev v finale.

Danska je po bolj prepričljivih predstavah v skupinskem delu v četrtfinalu tesno ugnala Švedsko. Ti so ustavili najboljšega strelca prvenstva Mathiasa Gidsla, a tudi to ni bilo dovolj, da ne bi homogeni in uspehov vajeni Danci prišli do končnega uspeha.

Zdaj serijske zmagovalce na velikih tekmovanjih čaka Slovenija, v taboru katere nekaj preglavic povzroča poškodba enega najboljših posameznikov turnirja Aleksa Vlaha. Ta ima težave z mišico in je moral danes namesto na medijski termin na pregled v bolnišnico. Zgolj preventivno, opozarja Zorman.

»Zaenkrat je vse v redu z izjemo Aleksa, ki je šel v bolnišnico na pregled, ampak mislim, da ne bo težav,« je o zdravstvenem kartonu dejal Zorman. Vlah je sicer drugi strelec olimpijskega turnirja s 46 goli, enega več je dosegel le Gidsel.

Slovenci so doslej zelo dobro ustavljali zunanje linije tekmecev, na drugi strani pa Slovenije niso uspeli ustaviti niti termini tekem, ki so varirali vse od 9. ure zjutraj do vključno s polfinalom dveh zaporednih tekem ob 21.30.

»Lahko bi govorili o tem in se pritoževali, ampak tu nimamo kaj storiti. Lahko bi govorili tudi o tem, kaj na teh OI deluje in kaj ne, ampak dejstvo je, da bi ohranili osredotočenost, tudi če bi nas dali igrati v šotor,« je pomenljivo o zunanjih dejavnih razlagal Zorman.

Na vprašanje o tem, ali bi bilo lepo kot prvi slovenski kolektiv na OI osvojiti kolajno, se ni pustil zmesti. »Kaj mislite vi?« je z vprašanjem odgovoril in nato le dodal: »Nikoli vsaj sam nisem dajal poudarka rekordom. Seveda bi bilo za nas vse fenomenalno, če bi dobili kolajno, kakršnokoli že.«

Slovenija ima na olimpijskem turnirju dve priložnosti za osvojitev odličja. Ob morebitni zmagi proti Danski bi si že zagotovila vsaj srebro in nedeljski finale ob 13.30, ob morebitnem porazu pa bi za bron igrala v nedeljo ob 9. uri zjutraj.

Ob polfinalu Slovenija – Danska bosta v petek v drugem dvoboju za uvrstitev v finale igrali še reprezentanci Nemčije in Španije (16.30), torej še dve zasedbi iz močne, slovenske skupine A.