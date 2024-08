Zormanovi borci na zmenku z zgodovino, z Danci prva žoga za kolajno

V nadaljevanju preberite:

Bodo res slovenski rokometaši tisti, ki bodo zrušili Dance, kot je po veliki zmagi proti Norveški razmišljal kapetan Jure Dolenec, novi rekorder na večni lestvici slovenskih strelcev? Pred začetkom olimpijskega turnirja bi izstrelili negativen odgovor. A glede na to, kar je reprezentanca Uroša Zormana pokazala doslej v Parizu in Lillu, nismo več tako prepričani. Zmaga na nocojšnji tekmi (21.30) prinaša finale in zgodovinsko kolajno, če bodo Skandinavci upravičili vlogo favoritov, pa bo v nedeljo še ena priložnost.

Kaj so pred tekmo povedali kapetan Jure Dolenec ter najboljša strelca Aleks Vlah in Blaž Janc? Kaj pravi zgodovina, kaj stavnice? Kdo se bo meril v prvem polfinalu?