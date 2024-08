Lyles cilja na trojno šprintersko krono

Noah Lyles po olimpijski zmagi na 100 metrov v Parizu meri na šprinterski trojček. Le en dan po najbolj tesni možni odločitvi o zmagovalcu kraljevske discipline bo 27-letni Američan nastopil v kvalifikacijah svoje paradne discipline - 200 metrov. »Precej sem samozavesten, ne bom se pretvarjal,« je po prvi zlati kolajni v smehu dejal Lyles.

Trikratni svetovni prvak v teku na 200 metrov, ki je na lanskem prvenstvu v Budimpešti zmagal tako na 100, 200 kot 4 x 100 metrov, je dal jasno vedeti, da po prvi olimpijski zmagi na 100 metrov na dvakrat daljši razdalji prav tako pričakuje zlato olimpijsko kolajno. »Zmagal bom,« je dejal Lyles in svojim tekmecem obljubil: »Če bom prišel iz ovinka, bodo padli v depresijo.« Vmes mu je tretji v teku na 100 metrov, nekdanji svetovni prvak Fred Kerley, v šali zašepetal: »A ti govoriš bedarije, stari?

V tistem trenutku, tik pred polnočjo v nedeljo zvečer na Stade de Franceu je napetost finala 100-metrskega teka popustila. Pred startom je Lyles po stezi poskakoval kot poskočna žoga, saj je dobro vedel, da bo odločitev tesna. Nato je na novinarski konferenci z minimalnim razmakom med palcem in kazalcem pokazal, kaj misli.

Sprva po tekmi je celo mislil, da ni zmagovalec. Z istim časom kot Lyles je ciljno črto prečkal tudi Jamajčan Kishane Thompson, a je sodniški pregled tisočink sekunde za zmagovalca določil Lylesa.

Tri leta po slabih igrah v Tokiu, kjer je Lyles osvojil »le« bron na 200 metrov, je ta čas najboljši šprinter na svetu dosegel življenjski cilj. Na koncu je imel le pet tisočink sekunde prednosti pred Thompsonom. Skupaj sta zaskrbljeno gledala na semafor, dokler ni bil rezultat jasen.

Šprinterji so strmeli v semfafor in čakali na uradno potrditev zmagovalca. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Koronske igre v Tokiu so bile zanj prelomnica, je novinarjem po koncu dejal 27-letni Lyles in dodal, da nenehno išče, kako bi se lahko izboljšal. Trikratni svetovni prvak je lani v Budimpešti tožil tudi o pritisku, pod katerim je bil.

Ta tokrat ni nič manjši. Med drugim je zvezda Netflixove serije z naslovom Sprint, oglaševalski lik. Celo raper Snoop Dogg je prišel zaradi njega v Saint-Denis gledat olimpijski finale.

»Rekel je, da verjame vame. Ne bom rekel, da to ni pritisk. To je vsekakor pritisk,« je poudaril Lyles, ki je veliko simpatij po zmagi pridobil tudi na Japonskem, ko je zmago slavil s posnemanjem napada z ognjeno kroglo iz risane serije (anime) in stripov manga Zmajeva krogla.