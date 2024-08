Lyles potrdil, da je najhitrejši Zemljan

Ameriški zvezdnik Noah Lyles je novi olimpijski prvak v teku na 100 metrov. V izjemno izenačeni preizkušnji je s časom 9,79 sekunde po fotofinišu na drugo mesto potisnil Jamajčana Kishana Thompsona (9,79), tretji pa je bil Lylesov rojak Fred Kerley (9,81).

Lyles je v Parizu osvojil osvojil svojo prvo zlato olimpijsko kolajno in prvo ameriško tega leska v kraljevski atletski disciplini po zmagoslavju Justina Gatlina pred dvajsetimi leti v Atenah. Na Stade de Franceu je dosegel svoj osebni rekord, do današnje finalne tekme je ta znašal 9,81 sekunde.

»To je tisto, kar sem si želel,« je takoj po zmagi dejal Lyles in dodal: »Za menoj je težka bitka z zelo močnimi tekmeci. Vsi so bili nabrušeni in pripravljeni na boj, a sem dokazal, da sem na atletskih stezah nad vsemi. Bil sem pravi volk med volkovi,« so bile prve besede novega olimpijskega prvaka na 100 metrov iz ZDA.

Finale teka na 100 metrov je bil izjemno izenačen. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Za Lylesa je to druga kolajna na olimpijskih igrah, potem ko si je pred tremi leti v deželi vzhajajočega sonca pritekel bronasto odličje v teku na 200 metrov. Po treh zlatih lovorikah na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti v tekih na 100, 200 in štafetnem teku 4 x 100 metrov je postal pravi atletski superzvezdnik in nesojeni naslednik legendarnega jamajškega šprinterja Usaina Bolta, dobitnika osmih zlatih olimpijskih odličij iz Pekinga 2008, Londona 2012 in Ria de Janeira 2016.

Na letošnjih olimpijskih igrah načrtuje štiri zlate kolajne. Po zmagoslavju na 100 metrov še v posamičnem teku na 200 metrov ter v štafetnih preizkušnjah na 100 in 400 metrov. Italijan Marcel Jacobs, olimpijski zmagovalec pred tremi leti v Tokiu, je s svojim najboljšim letošnjim časom (9,85) zasedel peto mesto.