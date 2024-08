Odpovedan trening daljinskega plavanja v reki Seni

Zaradi slabe kakovosti vode v reki Seni so organizatorji olimpijskih iger v Parizu danes odpovedali trening daljinskega plavanja v odprtih vodah. To je sicer že petič, da so organizatorji ukrepali, da bi zaščitili zdravje športnikov. Prvi štirje primeri so bili povezani s triatlonskimi dogodki v francoski prestolnici, moški triatlon pa je bil prestavljen za en dan.

Med igrami je Sena še naprej v središču pozornosti, saj kljub 1,4 milijarde evrov vredni nadgradnji za izboljšanje pariške kanalizacije in sistema čiščenja vode nenehno ne prestaja testov kakovosti vode in je neprimerna za kopanje. Več triatloncev je pred tem že izrazilo razočaranje zaradi ponavljajočih odpovedi in negotovosti.

Reka je bila v ponedeljek ocenjena kot dovolj čista za izvedbo mešane triatlonske štafete po negotovosti glede stopnje onesnaženosti in bolezni med pripravami in treningi.

Ženska preizkušnja daljinskega plavanja na 10 km je na sporedu v četrtek zjutraj, moška tekma sledi dan kasneje.