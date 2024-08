Phelps: Če je test pozitiven, se ne smeš nikoli več udeležiti tekmovanja

Najuspešnejši olimpijec Michael Phelps, ki je v svoji olimpijski karieri zbral 28 medalj, od tega 23 zlatih, se je na medijskem dogodku Omege zavzel za strožje kazni za kršitelje protidopinških pravil. »Če je test pozitiven, se ne smeš nikoli več udeležiti tekmovanja,« je dejal Phelps, ambasador Omege. Kršiteljem je predlagal: »Pojdite in se udeležite iger za goljufe.«

Debate o uporabi prepovedanih substanc so se ponovno vnele po zmagi kitajske moške štafete na 4x100 m mešano, v kateri sta tekmovala dva plavalca, ki sta v Parizu lahko nastopila kljub pozitivnemu doping testu pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Julija je Svetovna protidopinška agencija (Wada) potrdila poročila, da je bilo 23 kitajskih plavalcev pred Tokiem pozitivnih na prepovedano snov, a jim je bil na igrah dovoljen nastop. Wada je namreč sprejela kitajsko pojasnilo, da je bil pozitiven test posledica kontaminacije.

Adam Peaty je z britansko štafeto osvojil četrto mesto na 4x100 m mešano. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Enajst od 23 kitajskih plavalcev je nastopilo tudi v Parizu. Po zmagi kitajske štafete je o pravičnosti športa govoril tudi britanski plavalec Adam Peaty, ki je z britansko štafeto osvojil četrto mesto. »Eden od mojih najljubših citatov v športu pravi, da nima smisla zmagovati, če ne zmaguješ pošteno,« je razmišljal Peaty.

Phelps je dejal, da razume Peatyja in njegove pomisleke. »Res mi je težko pri srcu, ko vidim ljudi, ki se štiri leta vztrajno pripravljajo na olimpijske igre, potem pa jim to vzame nekdo, ki goljufa,« je povedal Phelps. »Vsi se moramo združiti in najti način, kako preizkusiti vse po vsem svetu,« je še dodal 23-kratni olimpijski prvak.

Američan je razkril, da je tedensko opravljal teste krvi in urina, da bi dokazal, da ni zlorabljal prepovedanih substanc. »23 zlatih olimpijskih kolajn sem osvojil na čist način. To je izvedljivo,« je povedal.