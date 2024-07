Sedem mesecev noseča olimpijka: Borili smo se trije

Olimpijske igre pišejo zares zanimive zgodbe. V Parizu je že na svojih tretjih igrah nastopila sabljačica iz Egipta, ampak tokrat prvič kot bodoča mamica. Nada Hafez je že sedem mesecev noseča, kljub temu pa se ni hotela odreči olimpijskemu nastopu.

V prvem kolu je Hafezova celo zmagala, izločila je Američanko Elizabeth Tartakovsky, v osmini finala pa izgubila z Južnokorejko Jeon Hayoung. Po porazu je na instagramu objavila dolgo sporočilo, v katerem je oznanila lepo novico.

Nada Hafez (desno) je nastopila sedem mesecev noseča. FOTO: Albert Gea/Reuters

»7 mesecev noseča olimpijka. Če se je zdelo, da sta tekmici dve, smo bili v bistvi trije: jaz, moja nasprotnica in bitje, ki še čaka, da pride na svet. Jaz in moj otrok sva imela veliko izzivov, tako čustvenih kot telesnih. Nosečnost je težka že sama po sebi, hkrati sem morala ves čas iskati ravnotežje med športom in zasebnim življenjem. Ampak bilo je vredno,« je zapisala 26-letna Hafezova.