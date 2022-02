Američanom in Fincem prvi mesti v skupinah A in C

V skupini A so si prvo mesto zagotovili Američani, v skupini C pa Finci. Američani so v zadnjem kolu premagali Nemčijo s 3:2, Finci pa po podaljšku Švedsko s 4:3. Zmagovalca obeh skupin sta si, tako kot ruski hokejisti, prvi v skupini B, zagotovili neposreden vstop v četrtfinale. Poleg teh treh reprezentanc pa ima vozovnico že zagotovljeno tudi Švedska kot najboljša drugouvrščena v vseh treh skupinah.

Preostalih osem ekip se bo za vstop v četrtfinale v torek merilo na dodatnih kvalifikacijah, pari pa so Kanada – Kitajska, Danska – Latvija, Češka – Švica in Slovaška – Nemčija. V četrtfinalu pa so nato pari ZDA – zmagovalec Slovaška/Nemčija, Finska – zmagovalec Češka/Švica, Ruski olimpijski komite – zmagovalec Danska/Latvija ter Švedska – zmagovalec Kanada/Kitajska.

Preobrat na obračunu severnjakov razveselil obe ekipi

Finci so v severnjaškem derbiju premagali Švede s 4:3 po podaljšku in si tako neposredno zagotovili nastop v četrtfinalu, a so tudi Švedi nazadnje lahko bili zadovoljni, saj so zbrali sedem točk treh dvobojev in s tem postali najboljša druga ekipa vseh treh skupin. Po uvodnih dveh tretjinah je kazalo na zanesljivo zmago Švedov. Po golih Lucasa Wallmarka, Lukasa Bengtssona in Antona Landerja so si priigrali velikansko prednost treh golov, a so Finci v zadnji tretjini uprizorili prvovrsten preobrat in izenačili na 3:3, potem ko je dva gola dosegel Iiro Pakarinen, enega pa Teemu Hartikainen. Na krilih tega so v podaljšku dosegli še četrti in zmagoviti gol, v začetku tretje minute ga je zabil Harri Pesonen.

Na nedeljski prvi tekmi v skupini C je Slovaška zanesljivo premagala Latvijo s 5:2. Slovaška je tako končala na tretjem mestu skupine, Latvjia pa na zadnjem brez točke. V večernih obračunih v Pekingu so Kanadčani proti domačinom Kitajcem dosegli rutinsko zmago s 5:0, a so, ker so v drugem krogu izgubili obračun z Američani, na morebitno prvo mesto lahko upali le ob spodrsljaju ZDA.

Američani so svojo tekmo z Nemci dobili, čeprav je bil razplet tesen. Nemci so povedli v drugi minuti, nato so Američani dosegli tri gole, Nathan Smith je v 43. poskrbel za 3:1. Zadetek Toma Kühnhackla dve minuti pred koncem je sicer Nemcem odprl vrata do izenačenja, a je ostalo pri ameriški zmagi. Nemčija je tako ostala na tretjem mestu skupine, na četrtem pa Kitajska, ki je bila brez točk in z razliko v zadetkih 2:16 tudi najslabša ekipa predtekmovanja.