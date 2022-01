Čudež v Vancouvru, spomin izpred 30 let in napoved predsednika

Letošnje zimske olimpijske igre v Pekingu so zgodovinske, precedenčne in posebne po številnih merilih in prav je, da je posebna tudi olimpijska priloga, ki jo bomo v soboto, 29. januarja priložili časopisu Delo. Priloga je popolni vodič po pekinških igrah in pravšnji pripomoček za lažje in bogatejše spremljanje TV prenosov vseh tekmovanj v Pekingu, na katerih bodo merili visoko tudi slovenski športniki.

Prilogo smo zasnovali premišljeno, v njej je mogoče najti zgodovino zimskih olimpijskih iger od leta 1924 do leta 1988 skozi slovenske oči, torej do zadnjih iger v nekdanji skupni državi Jugoslaviji. Posebno pozornost smo namenili zimskim olimpijskim igram leta 1992, od katerih mineva okroglih 30 let, prav Albertville 1992 pa so bile prve igre za samostojno Slovenijo.

Številni intervjuji s slovenskimi športniki

Besedo so dobili tudi vrhunski slovenski športniki. Legende, ki so že zaznamovale zgodovino samostojne Slovenije, predstavljata alpski smučar Jure Košir, ki je zablestel na prvih olimpijskih igrah, na katerih je Slovenija osvojila kolajno – v Lillehammerju sta ob njem opozorili nase tudi Katja Koren in Alenka Dovžan –, in Petra Majdič, katere bronasta kolajna na igrah leta 2010 v Vancouvru je enaka čudežu, o poti Majdičeve proti kolajni pa bi morali posneti film. Pogovarjali smo se tudi z glavnimi kandidati za kolajno iz posameznih športnih panog – spregovorili so Anže Lanišek, Anamarija Lampič, Ana Bucik in Jakov Fak –, in predstavili njihova pričakovanja.

Bogdan Gabrovec bo sprejel zadnji olimpijski izziv na položaju predsednika OKS. FOTO: Matej Družnik

V posebnem delu priloge smo poskušali špekulativno napovedati oziroma predvideti število osvojenih kolajn za Slovenijo, tej napovedi pa dodali še pričakovanja znanih Slovencev, ki jih tradicionalno pritegne utrip paradnega zimskega športnega spektakla, kakršnega pričakujemo tudi v Pekingu. Ta resda ne bo običajen, čemur smo namenili poseben članek, v katerem je mogoče spoznati tudi utrip Kitajske in njene metropole, ki bo med 4. in 20. februarjem gostila olimpijske igre.

Priloga Peking 2022 je obvezno čtivo

In, ne pozabimo, Peking 2022 bodo zadnje olimpijske igre Bogdana Gabrovca na položaju predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Gabrovec je v zanimivem intervjuju opisal ozadje priprav na vrhunec zimske štiriletke in zagotovil, da je OKS športnikom omogočil optimalne razmere za podvige, toda njihov morebiten uspeh bo odvisen od številnih drugih dejavnikov. »Pričakujem trikrat zahtevnejšo organizacijo tekmovanja kot poleti v Tokiu,« je priznal Gabrovec, ki bo konec letošnjega leta predal žezlo nasledniku.

Delova priloga Peking 2022 je obvezno čtivo za vse navdušence nad olimpijskim športom, ki bodo v njej našli tudi podroben spored posameznih športnih panog po dnevih in popoln seznam športnikov, ki bodo na drugih zaporednih zimskih igrah v Aziji tekmovali v barvah Slovenije.