Janja Garnbret po zlato tudi v Los Angeles

Sredi razprav o političnem bojkotu olimpijskih iger v Pekingu je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach še enkrat poudaril politično nevtralnost olimpijskega gibanja.

»Svojo nalogo lahko izpolnimo le, če bodo igre obstale nad vsemi političnimi nasprotji,« je danes ob odprtju zasedanja 139. skupščine Moka v Pekingu dejal Bach.

Številne države na čelu z ZDA, Veliko Britanijo, Kanado in Avstralijo so zaradi kršitev človekovih pravic na Kitajskem napovedale politični bojkot iger. Bach pa je predstavil tudi drugo plat medalje, saj imajo igre tudi široko politično podporo.

Nemec je nato opozoril, da so se ob obudili tudi duhovi iz preteklosti, ki bi lahko privedli tudi do športnega bojkota iger. S številnimi pogovori na več ravneh pa je Moku uspelo rešiti to vprašanje in vsem športnikom ponuditi priložnost, da dosanjajo svoje olimpijske sanje.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je razveselil slovenske športne navdušence. FOTO: Costas Baltas/Reuters

Bach dodaja, da igre ne smejo postati orodje za doseganje političnih ciljev. Za igre v Pekingu pa je prepričan, da bodo spisale novo poglavje športne zgodovine. »Danes lahko trdimo, da je Kitajska tudi dežela zimskega športa,« je še dejal Bach.

Na skupščini so se lotili tudi prvih vsebinskih nalog. Moderni peteroboj, boks in dviganje uteži so športi, ki jih vsaj zaenkrat ni v olimpijskem programu za igre leta 2028 v Los Angelesu. Pri Moku poudarjajo, da morajo krovne zveze najprej rešiti lastne težave, preden bodo v naslednjem letu dobili priložnost, da jih vnovič uvrstijo v program.

V zvezi s programom v Los Angelesu so bolj zadovoljni lahko ljubitelji slovenskega športa. Mok je potrdil, da bodo tudi v Kaliforniji na igrah del programa športno plezanje, skateboarding in surfanje, ki so doživeli olimpijsko premiero, tudi z zmago Janje Garnbret v plezanju, lani v Tokiu in so sestavni del iger v Parizu 2024.