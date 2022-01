Olimpijci naj na Kitajskem ne govorijo o človekovih pravicah

Športniki, ki bodo nastopili na bližnjih olimpijskih igrah v Pekingu, naj zaradi lastne varnosti ne govorijo o kršenju človekovih pravic v državi gostiteljici iger, opozarja organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch (HRW). Več človekoljubnih organizacij sicer že dolgo kritizira odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), da je Peking nagradil z izvedbo zimskih OI 2022. Posebej opozarjajo na kršitev človekovih pravic v zvezi z Ujguri in drugimi muslimanskimi manjšinami, ZDA pa so to označile kar za genocid.

Kitajska vse obtožbe zavrača. Pri MOK pa poudarjajo, da je spoštovanje človekovih pravic eden od temeljev olimpijske listine in etičnega kodeksa. »Verjamemo, da ni veliko zaščite za športnike,« je na seminarju HRW dejal Rob Koehler, generalni direktor skupine Global Athlete, in dodal: »Molk je sostorilstvo in zato imamo pomisleke.«

A športnikom je vseeno svetoval, naj molčijo: »Želimo si, da tekmujejo. Svoj glas naj dvignejo, ko se bodo vrnili domov.«

Športnikom grozijo kazni z dveh koncev

Pravilnik MOK jasno prepoveduje vsakršno politično, versko ali rasno propagando in protest na vseh olimpijskih prizoriščih in območjih. HRW pa opozarja, da je tudi kitajska zakonodaja zelo nejasna glede »pregona svobode govora«. Kot pravijo, je na osnovi te zakonodaje tudi manjše prekrške in kritične komentarje moč označiti kot izzivanje težav in povzročanje nemira.

Športnikom grozijo kazni tako na Kitajskem kot tudi ukrepi MOK, zato posamezniki predlagajo, naj se za čas iger športniki ogradijo od kritičnih vprašanj in komentarjev. Pri HRW so danes izrazili tudi zaskrbljenost zaradi varovanja osebnih podatkov in tveganja vohunjenja prek aplikacije, ki jo morajo vsi udeleženci iger obvezno uporabljati zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom.