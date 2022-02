Portret: Nika Križnar

Nika Križnar je rojena 9. marca 2000, visoka je 163 cm. Prihaja iz vasi Delnice pri Škofji Loki, prihaja iz kluba Alpina Žiri. Njeni največji uspehi so bronasta olimpijska kolajna v Pekingu, na prejšnjih igrah v Pjongčangu je zasedla 7. mesto.

Tretje mesto iz Pekinga je krona njene dosedanje kariere, saj je Nika Križnar že zabeležila več vrhunskih uvrstitev. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je bila del srebrne slovenske ekipe in si priskakala še tretje mesto na posamični tekmi na veliki skakalnici. Nika ima tudi tri posamične zmage iz svetovnega pokala (Ljubno 2021, Rasnov 2021 in Hinzenbach 2021) ter odlične dosežke z mladinskih svetovnih prvenstev prva mesta 2016, 2017 in 2018 ter prvo mesto med posameznicami 2018).

Njen osebni rekord znaša 143,5 m, prizorišče skoka je bil Čajkovski 2019, je tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2020/21. Rada posluša pop glasbo, kot navaja STA, pa so njeni hobiji sprehajanje psa, odbojka in planinstvo. Njen moto je »nikoli ne obupaj«, njena najljubša jed in pijača pa sta zrezek v smetanovi omaki z rižem in pomarančni sok.

Niko Križnar lahko spoznate še bolj podrobno: