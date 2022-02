Fantastične Slovenke v prvi seriji navdušile s štirimi skoki

Na obzorju je prva olimpijska kolajna za Slovenijo na letošnjih olimpijskih igrah. Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj so močan adut slovenskih navijačev za prvo odličje v Pekingu 2022. Tekma smučarskih skakalk na mali skakalnici je prvi težko pričakovani vrhunec letošnjih zimskih olimpijskih iger za slovensko športno družino. Slovenci nestrpno pričakujejo razplet druge serije, ki se je začela okrog 13. ure, prav vse Slovenke pa so sposobne poseči po kolajni.

Prva serija? Prva je skočila Špela Rogelj s številko 29 in pristala pri 93 metrih ter s 101,7 točke tedaj zasedla drugo mesto. Nika Križnar je imela številko 37 in skočila odlične 103 metre ter zanesljivo prevzela vodstvo, pri doskoku pa je imela težave in ni mogla pristati v telemark. Tudi Ema Klinec, ki je skočila za Križnarjevo, je skočila odlično, pristala pri 100 metrih in tedaj zasedla drugo mesto. Na vrhu sta ostali le še dve: Urša Bogataj in Nemka Katharina Althaus.

Sanjsko izhodišče: vse štiri naše med osmerico

Kakšen skok Urše Bogataj! Pristala je pri 108 metrih in zanesljivo ostala na nogah ter zagotovila Sloveniji neverjetno trojno vodstvo pred skokom Nemke. Althausova je zmogla 105,5 metra, kar je bilo dovolj za vrh, priborila si je dobre tri točke prednosti pred slovensko trojico. To je imenitno izhodišče pred nadaljevanjem: 2. Bogataj, 3. Križnar, 4. Klinec, 8. Rogelj!

Nika Križnar FOTO: Christof Stache/AFP

Ema Klinec FOTO: Christof Stache/AFP

Špela Rogelj FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Škoda za šport, skakalna preizkušnja v centru Zhangjiakou bo namreč minila brez najboljše skakalke te zime Marite Kramer, ki je tik pred odhodom na Kitajsko staknila okužno s koronavirusom, toda tudi to je realnost letošnjega zimskega športnega vrhunca. Izbranke slovenskega trenerja Zorana Zupančiča so se na srečo izognile tovrstnih težavam, že v petih serijah za trening so nato nanizale dve prvi, štiri druga, dve tretji, štiri četrta in eno peto mesto!