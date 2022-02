Rojaki niso pozabili na Čatra in na Hrobatov rojstni dan

Glavna preizkušnja bo na sporedu v nedeljo, do takrat pa ima slovenska vrsta čas, da se privadi na specifične snežne in vremenske razmere. V mislih pa bodo imeli tudi Martina Čatra, ki ga zaradi okužbe z novim koronavirusom ni v Pekingu. Na treningu so bili vsi smučarji še zadržani, vključno s Slovenci. Med njimi je bil najvišje Boštjan Kline, ki je zabeležil 28. čas, a so mnogi pred njim izpustili vratca oziroma še tipali teren pred nedeljskim bojem za kolajne.

»Moram reči, da zaenkrat vse 'štima'. Prispeli smo v ponedeljek, en dan počivali oziroma naredili en kondicijski trening, potem pa smo začeli smučati. Vse poteka gladko, počutim se dobro, tudi kar se tiče snežnih treningov je organizacija dobra. Ni pripomb ali posebnosti,« je na novinarski konferenci dejal drugi najboljši slovenski smukač te sezone.

Najboljšemu v tej panogi Čatru je namreč okužba z novim koronavirusom odnesla nastop na OI, Kline pa je imel zanj nekaj besed spodbude.

»V bistvu smo v mislih z njim, vemo, verjamemo, da mu je bilo težko, ko je videl, da je pozitiven. Mogoče si ne predstavljamo, kaj to pomeni, da tik pred zdajci izgubiš olimpijske igre. Nekaj, za kar delaš štiri leta, ena velika tekma. Se zgodi, tako kot sem rekel, mi smo z njim, on pa z nami verjetno. Svet se obrača dalje, na vsakem koraku lahko kaj stakneš. Poskusiš se držati vseh navodil, če si pozitiven, si, če ne, imaš srečo in sprejmeš stvari tako, kot se obrnejo,« je nadaljeval Kline.

Več časa za ogrevanje

Štajerec je v tej sezoni osvojil 83 točk, dvakrat je zasedel enajsto mesto, večjih pričakovanj pa za to smukaško progo nima. Tudi na mraz se bo kot smučar, ki je vajen tovrstnih razmer, prilagodil.

»Malo težje se je mogoče ogreti na štartu oziroma potrebuješ več časa. V prste na nogah malo bolj zebe, sicer pa smo smučarji vajeni mraza. Tu je nekoliko bolj mrzlo, ampak nekako potrpiš in daš to skozi. Se pa na snegu pozna, da je pač edinstven, drugačen. Sprejmemo, kar je, in skušamo to izkoristiti,« je še dodal Kline.

Tudi Miha Hrobat je ocenil progo Rock (Skala) v Yanqingu. »Proga je kar zanimiva, veliko se dogaja, veliko je nekih valov, skokov. Ne da se je primerjati s kakšno drugo v svetovnem pokalu. Je kar malo specifična, zato pa imamo treninge, da jo spoznamo, se navadimo in da bomo do nedelje pripravljeni. Danes sem napravil nekaj napak, ampak zato imamo treninge, do nedelje jih bom skušal popraviti,« je povedal četrtkov slavljenec.

Miha Hrobat na progi. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Hrobat je namreč dopolnil 27 let, v reprezentanci pa so mu pripravili tudi manjše presenečenje. »Lepo presenečenje. Pred to novinarsko konferenco smo imeli sestanek. Vsi so mi zapeli, dobil sem manjšo tortico, darilo. Lepo v bistvu, ko daleč od doma dobiš neko pozornost od vseh,« je dodal Hrobat, ki je na zadnjem smuku na legendarnem Streifu v Kitzbühlu zasedel 16. mesto.

Na olimpijskih igrah je že nastopil, v Pjongčangu je v smuku zasedel 29. mesto, tokrat pa cilja višje in se zaveda, da kljub zahtevni nalogi na OI štejejo le kolajne.

»Vemo, da štejejo le medalje. V svetovnem pokalu še nisem bil blizu stopničkam, da bi jo zdaj že napovedoval. Ampak na olimpijskih igrah se lahko zgodi karkoli, tako da moram pokazati svojo najboljšo vožnjo, potem pa bom videl, kam me lahko to pripelje,« je še dodal.

Naraločnik: Vsega smo že vajeni

Tretji slovenski predstavnik na smuku bo Nejc Naraločnik. Triindvajsetletnik bo prvič okusil slast nastopanja na OI. Vtisi so dobri, posebne okoliščine glede ukrepov pa ga ne motijo.

»Meni je zaenkrat zelo všeč, tudi kar se tiče ukrepov ni kakšnih posebnosti, v zadnjih dveh sezonah smo vsega že vajeni. Proga je v redu, zelo specifična, je zelo mrzlo, ampak se mi zdi, da smo se že malce navadili in da je iz dneva v dan bolje,« je dodal Naraločnik.

»Kar se tiče snega se mi zdi super. Na nekaterih delih je podoben severnoameriškemu, na nekaterih ne. Je tak za 'igrati se', marsikaj si lahko privoščiš, ampak moraš vseeno smučati tudi z občutkom. Če si grob, se hitro nabere zaostanek,« je še zaključil najmlajši član smučarske ekipe v Pekingu.