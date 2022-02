Slovenski junaški orli prejeli zaslužene srebrne kolajne

Slovenski smučarski skakalci Peter Prevc, Timi Zajc, Cene Prevc in Lovro Kos so na današnji uradni podelitvi v Pekingu prejeli srebrne kolajne za osvojeno drugo mesto na ponedeljkovi ekipni tekmi. »Vsi smo zelo veseli, če zaradi tega celotni Sloveniji polepšamo dan, pa še toliko bolje,« je po podelitvi dejal mlajši od bratov Prevc.

Četverica slovenskih orlov, ki si je včeraj prigarala drugo mesto, ob podelitvi ni skrivala veselja. Veteran v skokih in kapetan slovenske ekipe Peter Prevc je odličje ponosno dvignil v zrak.

»Dolgo časa je Slovenija potrebovala, kar od leta 2002, se pravi 20 let, da se je spet postavila ekipa in na olimpijskih igrah pokazala, kaj je sposobna doseči. Tako da smo vsi zelo veseli,« je po podelitvi za RTV Slovenija dejal najstarejši od bratov Prevc, ki je osvojil še četrto olimpijsko kolajno.

Najboljša moštva z včerajšnje olimpijske tekme v Pekingu. FOTO: Kim Hong Dži/Reuters

Peter Prevc je srebro in bron že osvojil na posamičnih tekmah v Sočiju leta 2014, zlato pa na tekmi mešanih ekip prejšnji ponedeljek skupaj z Uršo Bogataj, Niko Križnar in Zajcem.

Olimpijske kolajne težje od tistih s SP

Kolajne s svetovnih prvenstev so po njegovih besedah po teži precej lažje od olimpijskih. »Ta je res kompaktna, masivna in te zmeraj malce preseneti. Ampak šteje to, kar nosijo v sebi. In to je lep, zelo dober uspeh, ki je na olimpijskih igrah vsak enako vreden,« je dodal slovenski šampion.

Peter Prevc je sicer ob smučarki Tini Maze (dve zlati, dve srebrni kolajni) in veslaču Iztoku Čopu (zlata, srebrna, dve bronasti) eden od zgolj treh slovenskih športnikov, ki je v obdobju samostojne Slovenije štirikrat stopil na olimpijski oder za zmagovalce, ter obenem najuspešnejši slovenski zimski olimpijec vseh časov.

Zajc, ki je bil prav tako del mešane ekipe na tekmi prejšnji teden, bo s teh iger domov prinesel dve kolajni, za Ceneta Prevca in Lovra Kosa pa sta to prvi olimpijski odličji.