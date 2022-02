Slovenski orli tudi na veliki napravi merijo visoko

Smučarske skakalce v soboto opoldne čaka posamična preizkušnja na veliki skakalnici, na kateri imajo visoke cilje tudi Slovenci Peter in Cene Prevc, Lovro Kos ter Timi Zajc. V kvalifikacijah se je od Slovencev najbolj izkazal Peter Prevc s tretjim mestom. Prva serija olimpijske tekme v Zhangjiakouju se bo pričela ob 12. uri.

Slovenska olimpijska reprezentanca je zaenkrat pri petih odličjih, treh skakalnih, danes pa bo imela na veliki napravi možnost, da to bero še poveča. Glede na formo je najmočnejše slovensko orožje starejši od bratov Prevc, ki se mu je odličje na srednji skakalnici izmuznilo za vsega pol točke, tudi na veliki napravi pa je kazal dobre skoke in v petkovih kvalifikacijah zasedel tretje mesto.

Kvalifikacije niso merilo

»Malo te tak rezultat pomiri, po drugi strani pa se je treba zavedati, da to na tekmi nič ne prinese. Norvežani so bili na mali skakalnici v kvalifikacijah tudi prvi in drugi, pa se jim na tekmi nato ni izšlo,« je opozoril 29-letnik. V kvalifikacijah je bil od Slovencev drugi najboljši Cene Prevc z desetim mestom, medtem ko je imel Kos 19. dosežek, Zajc pa 33.

Krog kandidatov za medalje je širok, med glavne favorite pa stavnice za tekmo uvrščajo predvsem zmagovalca na srednji skakalnici Japonca Rjojuja Kobajašija ter oba v petkovih kvalifikacijah prepričljiva Norvežana, Mariusa Lindvika ter Halvorja Egnerja Graneruda. Dobro skačejo tudi Avstrijci, Stefan Kraft je bil v kvalifikacijah tik za Petrom Prevcem. Če veter ne bo preveč nagajal, se bo finale najboljših 30 pričel ob 13. uri.