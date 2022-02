V olimpijskem ognju se kali kovina, kakšne teže bo?

Začelo se je zadnje odštevanje do tekme mešanih ekip na 24. zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, na kateri si Slovenci obetajo nič manj kot zlato kolajno. Spektakel v skakalnem centru Zhangjiakou se bo začela ob 12.45.

Slovenija je izrazita favoritinja, zato skok na zmagovalni oder ne bi smel biti vprašljiv. Nobena druga reprezentanca namreč nima štirih tako vročih želez v ognju. Trenerja Robert Hrgota in Zoran Zupančič stavita na Petra Prevca in Timija Zajca, četrtega in devetega z včerajšnje posamične tekme na srednji napravi, ter junakinji, Uršo Bogataj in Niko Križnar, zlato in bronasto s sobotne preizkušnje.

Konec januarja so bili v Willingenu premočni Anže Lanišek, Urša Bogataj, Cene Prevc in Ema Klinec. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Edino preizkušnjo mešanih ekip v svetovnem pokalu je konec januarja v Willingenu zanesljivo dobila Slovenija, takrat v precej spremenjeni postavi s Cenetom Prevcem, Anžetom Laniškom, Emo Klinec in Bogatajevo.

Urša Bogataj in Nika Križnar sta slovenski adutinji tudi danes. FOTO: Matej Družnik

Tekma mešanih ekip bo prvič na sporedu olimpijskih iger. Sodelovalo bo deset reprezentanc, poleg Slovenije še Kitajska, Kanada, Češka, Ruski olimpijski komite, Poljska, Japonska, Norveška, Nemčija, in Avstrija. Slovenci bodo v prvi seriji skakali predzadnji.

Tekmeci Avstrija, Nemčija, Japonska, Norveška ...

Na stavnicah je izrazita favoritinja Slovenija. V boju za kolajne naj bi bile še Avstrija (Daniela Iraschko-Stolz, Stefan Kraft, Lisa Eder, Manuel Fettner), Nemčija (Selina Freitag, Constantin Schmid, Katharina Althaus, Karl Geiger), Norveška (Anna Odine Strøm, Robert Johansson, Silje Opseth, Marius Lindvik) in Japonska (Sara Takanaši, Jukija Sato, Juki Ito, Rjoju Kobajaši).