Za kolajno se s pol sekunde zaostanka poteguje tudi Slovenka

Švedinja Sara Hector je najbolje opravila s prvo vožnjo olimpijskega veleslaloma na progi Ledena reka v Yanqingu. Na postavitvi slovenskega trenerja Sergeja Poljšaka se je zelo dobro odrezala najboljša slovenska veleslalomistka ta hip Meta Hrovat, ki je z zaostankom 92 stotink četrta. Odstopila je branilka naslova Američanka Mikaela Shiffrin.

Na drugem mestu je Avstrijka Katharina Truppe z zaostankom 30 stotink sekunde, tretja je Italijanka Federica Brignone (+0,42), bronasta iz Pyeongchanga.

Tik za najboljšo trojico je že Slovenka. Hrovatova se je na progi zadržala pet desetink več kot Italijanka. Tekmovalka iz Podkorena bo v drugi vožnji napadala tretjo slovensko olimpijsko kolajno na teh igrah.

Na startu prve vožnje so bile štiri Slovenke in vse so se uvrstile v najboljšo trideseterico. Ana Bucik je na 16. mestu (+1,86), Andreja Slokar je 20. (+2,52), Tina Robnik pa 21. (+2,62).

Tekma na drugi progi se je že začela.