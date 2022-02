Začasni epilog za mis popolnosti

Prejšnji teden je postala zvezda olimpijskih iger v Pekingu. Petnajstletna ruska umetnostna drsalka je pripeljala rusko ekipo do zlate medalje na ekipnem tekmovanju, sama pa napisala prav posebno olimpijsko zgodovino. Postala je prva ženska, ki ji je na olimpijskih igrah uspel skok s štirikrat­nim obratom, in to celo dvakrat. A že dan zatem se je Kamila Valijeva znašla sredi dopinškega škandala, ki bi lahko bil začetek konca njene kariere. Toda včeraj je Mednarodno športno razsodišče (CAS) preklicalo začasno prepoved nastopanja, dokler njen dopinški primer ne bo končan. Tako bo Valijeva jutri in v četrtek le nastopila med posameznicami.

Njen pozitivni test na droge je že več kot teden dni glavna zgodba olimpijskih iger. Petindvajsetega decembra lani so namreč na ruskem državnem prvenstvu v Sankt Peterburgu v njenem urinu odkrili snov trimetazidin, metabolično sredstvo, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice, protidopinška agencija pa ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi ter izboljša vzdržljivost. Toda laboratorijski izvid iz Stockholma je bil objavljen šele 7. februarja, dan pozneje pa je bila izrečena začasna prepoved nastopanja. Komisija CAS je včeraj Kamili Valijevi dovolila nadaljnje tekmovanje in tako zavrnila pritožbe Mednarodnega olimpijskega komiteja Svetovne protidopinške agencije in Mednarodne drsalne zveze. Začasen suspenz bi povzročil nepopravljivo škodo športnici, je dejal Matthieu Reeb, generalni sekretar CAS. Odločitev so obsodili številni športniki in olimpijski komiteji po svetu, Mednarodni olimpijski komite je sporočil, da če bo mlada Rusinja na stopničkah, kolajn ne bodo podelili. Prav tako do dokončne razjasnitve ne bodo podelili odličij za ekipno tekmo.

Kamijeva združuje spektakularno skakalno moč, baletno gracioznost in strast. Foto Anne-christine Poujoulat Afp

Zakoni fizike

Kamilo Valijevo so mediji oklicali za mis popolnosti. Njene figure na ledu opisujejo kot eterične ali celo, da kljubuje zakonom fizike. Mlada športnica je opozorila nase v letošnji drsalni sezoni, ko je zmagala na vseh večjih tekmovanjih, postavila je več svetovnih rekordov ter postala evropska prvakinja. Združuje spektakularno skakalno moč, baletno gracioznost in strast. Kot mnoge vrhunske drsalke je tudi ona začela z baletom in gimnastiko, a je bil prvi zanjo preveč dolgočasen, druga pa boleča. Že zgodaj se je njena družina preselila iz rodnega Kazana v Moskvo, da bi lahko trenirala pri boljšem trenerju. Pristala je pri sloviti Eteri Tutberidze, glavni trenerki v moskovskem drsalnem klubu Sambo 70, ki je do drsalne briljance in uspeha na mednarodnih tekmovanjih trenirala več drsalcev (Julija Lipnicka, Jevgenija Medvedjeva, Alina Zagitova ...), njene metode pa so kontroverzne. Spodbuja dehidracijo, stradanje in nespremenjen režim vadbe kljub poškodbam, zato ni čudno, da se njene varovanke pogosto »upokojijo« že pred 18. letom ali jo prej zapustijo.

Valijeva je varovanka kontroverzne Eteri Tutberidze. FOTO: Evgenia Novozhenina Reuters

Po prvem olimpijskem nastopu Kamile Valijeve v Pekingu so se šport­ni strokovnjaki ob navdušenju nad ­njenimi skoki vprašali tudi o ­prihod­nosti ženskega umetnostnega ­drsanja. Britanski BBC je objavil mnenje ­strokovnjakov za športno medicino z univerze Wisconsin, da štirikratni skok lahko izvajajo le najstnice, katerih telo še ni povsem razvito. V ­prihodnosti bi lahko bil ta skok obvezni element za zmago na velikem tekmovanju, s čimer bi bilo za vse drsalke, starejše od 18 let, tega športa preprosto konec.

Športnica se je zavila v molk, njena trenerka pa je v soboto dejala, da je prepričana, da je Kamila »čista in nedolžna«. Ruski olimpijski komite je včerajšnjo odločitev razsodišča označil za »najboljšo novico dneva«. Na facebooku se je oglasila tudi drsalna zvezdnica­ v osemdesetih letih Katarina Witt: »Kot športnik vedno upoštevaš nasvete svojih zaupnikov, v tem primeru je verjetno sledila trenerju in zdravniški ekipi.« Drsalka, ki je Vzhodni Nemčiji pridrsala dva olimpijska zlata, je dodala: »Noben doping ji ne bi pomagal do teh skokov.«