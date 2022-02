Zbogom iz pekinškega mehurčka

V nadaljevanju preberite:

Sklepna slovesnost 24. ZOI je bila – tako kot tista 4. februarja ob otvoritvi iger – razmeroma kratka in skromna, s čimer je režiser Zhang Yimou spoštoval zelo posebne razmere, v katerih so potekale igre. V minulih šestnajstih dneh je namreč vse potekalo v epidemiološkem mehurčku, v katerem je bilo dodatno poudarjeno geslo olimpijade »En svet – ena družina«. Vsi smo v isti skupni pandemični krizi, se je glasilo sporočilo sklepne slovesnosti, in samo z doslednim spoštovanjem epidemioloških pravil nam jo bo skupaj uspelo premagati. Nad Pekingom je lebdela senca škandalov, ki so spremljali ta športni dogodek.