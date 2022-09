Adžićeve tigrice se predstavijo v Romuniji

Rokometašice Krima Mercatorja bodo svoje popotovanje v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju v sezoni 2022/23 pričele v romunski prestolnici. V nedeljo jih ob 16. uri čaka zahtevna tekma skupinskega dela lige prvakinj z Bukarešto, kjer od leta 2018 igra tudi slovenska reprezentantka in nekdanja krimovka Elizabeth Omoregie.

Tradicionalne tekmice iz slovenske in romunske prestolnice so doslej v ligi prvakinj odigrale že osem tekem. Na njih so Ljubljančanke le enkrat zmagale in igrale neodločeno ter doživele šest porazov. V sezoni 2020/21 so krimovke v gosteh remizirale 22:22, doma pa izgubile s 23:25.

Pred krimovkami je zahtevna naloga. V zadnjem desetletju izjemno ambiciozna romunska ekipa bo tudi v tej sezoni naskakovala evropski vrh. Zavoljo tega sta iz madžarskega Györa prišli francoska vratarka Laura Glauser in romunska krožna napadalka Crina Pintea, iz francoskega Metza pa izjemna srednja zunanja igralka Grace Zaadi.

Dragan Adžić pričakuje odločen Krim. FOTO: Leon Vidic

»V minulih dveh mesecih smo naredili, kar smo lahko in s tem sem zadovoljen. Rokometašice so na treningih pokazale odlično energijo, tudi trenerska ekipa je dala od sebe vse,« pred gostovanjem v Romuniji pravi črnogorski strokovnjak na klopi Krima Dragan Adžić, ki na nedeljski tekmi ne bo mogel računati na Sanjo Radosavljević.

»Za Bukarešto igrajo vrhunske rokometašice, prva zvezdnica in motor ekipe pa je Cristina Neagu, ki odlično deluje v povezavi s Crino Pinteo. Ne smemo pozabiti niti na Elizabeth Omoregie, ki je v dobri formi,« je dodala kapetanka Barbara Lazović, ki je bila v dveh obdobji - najprej med letoma 2018 in 2019, nato pa še med letoma 2020 in 2022 - tudi sama ena od nosilk igre Bukarešte.

Krimovke si obetajo uspešno sezono. FOTO: Leon Vidic

»Psihološko smo dobro pripravljeni, dobro smo analizirali tekmice, zato komaj čakamo na začetek tekme,« pa pravi letošnja črnogorska okrepitev Jovanka Radičević, ki je prav tako nekoč igrala za Bukarešto.

Ob tem kaže omeniti, da so se krimovke v letošnjem pripravljalnem obdobju že pomerile z igralkami iz Romunije. Avgusta so skupaj trenirale v Ljubljani in odigrale dve pripravljalni tekmi, obe sta se končali v korist rokometašic iz Bukarešte.

