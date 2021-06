Barcelona s tremi Slovenci desetič na rokometnem Mt. Blancu

Barcelona je desetič osvojila ligo prvakov. FOTO:

Thilo Schmuelgen/Reuters

Jure Dolenec zmagovito zapušča Barcelono. FOTO:

Thilo Schmuelgen/Reuters

Domen Makuc je pri 21 letih postal evropski prvak. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Kar rokometašem Barcelone ni uspelo tik pred novim letom, ko so doživeli grenak poraz proti Kielu, jim je manj kot pol leta kasneje. Po visoki zmagi proti Aalborgu v finalu sklepnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu so osvojili jubilejni deseti naslov evropskih prvakov. Pomembno vlogo so imeli tudi trije slovenski reprezentanti.Slovenski kapetanse je od kluba, za katerega mu od nekdaj bije srce, poslovil z največjo nagrado v klubskem rokometu. Zdaj se bo vrnil v Francijo, kjer je pustil največji pečat, in okrepil vrste Limogesa. V finalu v Lanxess Areni sicer ni dosegel gola, je pa bil zelo dober ob polfinalni zmagi proti Nantesu, ko je dosegel štiri gole iz prav toliko poskusov. V zadnjem dejanju sezone 2020/21 je devet zadetkov dosegel, trikrat je v polno zadelin dvakratVsi trije so se prvič povzpeli na rokometni Mt. Blanc.Barcelona je po šestih letih spet evropska prvakinja. Znova je brez glavne nagrade ostal Paris SG, ki je na koncu osvojil tretje mesto, potem ko je z 31:28 premagal francoskega tekmeca iz Nantesa, za katerega Ovniček ni dosegel gola.– Barcelona : Aalborg 36:23 (16:11; Gomez Abello 9, Janc 3, Makuc 2, Dolenec 0; Sandell 8),– PSG : Nantes 31:28 (17:13; Sole 5, Remili 4; Minne 5, Ovniček 0);– Aalborg : PSG 35:33 (13:15; Claar 9, Christensen in Antonsen po 5; Remili 7, Hansen 6), Barcelona : Nantes 31:26 (15:13; Mem 6, Dolenec in Gomez po 4, Makuc 3, Janc 1).