Čarovnik Deki obvlada trik, kako utišati polno dvorano

V nadaljevanju preberite:

Dvorana Spodek v Katovicah je betonski leteči krožnik in občasno se iz zvočnikov slišijo zvoki iz kultnega Spielbergovega filma Bližnja srečanja tretje vrste (1977), s katerimi so vesoljci komunicirali s človeštvom. Slovenski rokometaši bodo jutri (20.30) v njej morali zaigrati kot bitja z drugega planeta, če želijo utišati 10.000 navijačev in premagati gostitelje iz Poljske ter osvojiti zelo pomembni točki na 28. svetovnem prvenstvu. Zormanov E. T. bi lahko bil Dean Bombač, ki se ga v poljskem taboru še najbolj bojijo ...