Če je v Zlatorogu padel Kiel, lahko tudi Kielce

Kielce že več kot desetletje, odkar je na Poljskem v šport začel vlagati nizozemski tekstilni mogotec Bertus Servaas, krojijo vrh v evropskem rokometu, petkrat so nastopile tudi na F4 lige prvakov v Kölnu in se leta 2016 povzele na vrh, vendar jim v Sloveniji še ni uspelo zmagati.

Neuspešne so bile tako že večkrat v Celju kot tudi v Kopru in Velenju. Če ekipi legendarnega Talanta Dušebajeva ne bo uspelo jutri, ko bo v 5. kolu lige prvakov gostovala pri Celju Pivovarni Laško, bo to več kot presenečenje. Toda senzacije v Zlatorogu niso redkost, zgodila se je že proti Kielu, zato ekipa Alema Toskića, ki ima prvega strelca LP Aleksa Vlaha, verjame v podvig. Tekma bo ob 18.45.

»Kdor vsaj malce spremlja rokomet, ve, kako kakovosten tekmec so poljske Kielce. Gre za ekipo, ki premore serijo reprezentantov, ki spadajo med najboljše igralce v Evropi. Napadajo evropski vrh, lani so že bili zelo blizu. Čaka nas nov evropski spektakel, tekma, na kateri se želimo znova dokazati na najvišjem nivoju. Utrip v našem moštvu je pozitiven, vsi smo motivirani in željni dobre tekme. V dvoboj nikakor ne gremo z belo zastavo, skušali bomo prikazati čim boljšo igro. V tej sezoni smo že dokazali, da se lahko zoperstavimo vsaki ekipi in to je naš cilj tudi tokrat,« je odločen Vlah, ki je na štirih tekmah dosegel 33 golov.

»Vsi se zavedamo, kako kakovostna ekipa v četrtek prihaja v Zlatorog. Kielce so klub, ki ima najvišje ambicije, v danem trenutku so zagotovo eden glavnih favoritov za evropski naslov. Igrajo pod taktirko vrhunskega trenerja Dujšebajeva, ki razpolaga z izjemno širokim kadrom kakovostnih rokometašev. Njihov cilj bodo nedvomno dve točki, na drugi strani pa si tudi mi želimo odigrati dobro tekmo. Igramo doma, pred našimi navijači, zagotovo bomo dali vse od sebe. Stvar, ki jo bom zahteval od moje ekipe, je maksimalna borbenost in osredotočenost skozi vseh šestdeset minut. Kaj bo to prineslo, bomo videli v četrtek, nedvomno pa se ne predajamo in se bomo skušali čim bolj pogumno zoperstaviti Kielcam,« pred dvobojem poudarja trener Toskić.