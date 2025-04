Celjani izvlekli točko iz vročega Slovenj Gradca

V tekmi preobratov rokometaši Celja Pivovarne Laško niso upravičili vloge favoritov in oddali točko v Slovenj Gradcu, bilo je 27:27.

Gostje, razočarani po tretjem mestu na zaključnem turnirju pokala Slovenije, so v prvem polčasu zapravili prednost šestih golov in v drugem celo tudi zaostali za dva. Toda v končnici so bili bližje zmagi, za borbene orle pa je zadnji zadel Rok Cvetko. Ekipa Paula Pereire ostaja vodilna v skupini B in je na dobri poti v polfinale.

Tudi Gorenje je trpelo, a doma odbilo napad Škofjeločanov, ki so se ob koncu nevarno približali. Ob 20. uri se je začela tekma med Trimom in Ribnico.