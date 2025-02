Drama v Stožicah prinesla tekmice Krima, poškodba francoske zvezdnice

Vse je dobro, kar se dobro konča. Glede na to, da so rokometašice Krima Mercatorja v rednem delu EHF lige prvakinj doživele sedem zaporednih porazov in vmes zamenjale trenerja, je četrto mesto, ki so ga osvojile v skupini A, še največ, kar so lahko storile.

V dramatični končnici v Stožicah so s 30:29 premagale Podravko in se zmagovito podale v izločilne boje. V play-offu za četrtfinale se bodo konec marca pomerile z Ludwigsburgom in imele prednost povratne tekme pred svojimi navijači. Junakinja tekme je bila Jovanka Radičević z devetimi goli. Slaba novica je, da se je poškodovala francoska zvezdnica Tamara Horaček.

Liga prvakinj, 14. kolo:

Skupina A:

Nykøbing – Ferencvaros 27:34

Bukarešta – Gloria Bistrita 32:23

Metz – Storhamar 24:20

Krim Mercator – Podravka 30:29