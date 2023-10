Drugi poraz Krima Mercatorja v ligi prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so v 6. krogu skupinskega dela lige prvakinj v skupini B v gosteh proti Rapidu Bukarešti izgubile z 22:27 (13:15). Varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića so še drugič zapovrstjo v gosteh priznale premoč Rapidu. V minuli sezoni je bil poraz usodnejši, saj so Romunke po tesnem razpletu napredovale v četrtfinale, tokrat pa kljub najslabši predstavi sezone Krimovke ostajajo pred tekmicami po šestih odigranih tekmah.

Za krimovke je to drugi poraz. Po treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu, porazu proti danskemu Ikastu ter remiju proti Kristiansandu imajo na lestvici na tretjem mestu sedem točk. Rapid jih ima pet.

Pri slovenskih prvakinjah, pri katerih se je po poškodbi vrnila Darja Dmitrijeva, manjkala pa je Nina Zulić, sta bili najbolj učinkoviti Jovanka Radičević z osmimi ter Tjaša Stanko s šestimi goli. Nerešljiva uganka pri Rapidu je bila vratarka Diana Ciuca, ki je zbrala kar 18 obramb.

Ljubljanska zasedba se bo 12. novembra doma pomerila z Metzem.